Fallece diplomático de EU en el Pico de Orizaba

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La embajada de Estados Unidos en México informó que un miembro de la misión diplomática falleció al intentar un ascenso en la montaña Pico de Orizaba, en México.



Con el apoyo de helicópteros, los equipos de rescate soportaron el mal tiempo durante dos días para tratar de salvar a dos montañistas estadounidenses y rescataron a uno de ellos.



La embajada dijo el martes en un comunicado que ambos eran miembros de la misión diplomática, pero no dio a conocer sus nombres, rango o ciudad de origen debido a cuestiones de privacidad.



La oficina de Protección Civil en el estado de Puebla, en el Centro del País, dijo que uno de los alpinistas fue rescatado el lunes de la montaña de 5 mil 675 metros (18.619 pies) de altura y trasladado en helicóptero a Ciudad de México.



En noviembre, otro montañista estadounidense murió en el Pico de Orizaba, también conocido como Citlaltépetl.



El rescate se suspendió el domingo apenas horas después de iniciado, por fuertes rachas de viento que impedían el vuelo de los helicópteros de ayuda, sin embargo, Protección Civil adelantó que socorristas habían llegado a la zona para suministrar apoyo a los accidentados, pues al menos uno de ellos había sufrido una caída.



Pasado el mediodía del lunes, el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas de Puebla reportó que el estadounidense Nathan Cahill, de 26 años, había sido rescatado con vida y que fue llevado para su atención a un hospital de Ciudad de México, adonde fue trasladado por un helicóptero ambulancia.



"El cuerpo del segundo (estadounidense) es bajado por rescatistas en una camilla, pues las fuertes rachas de viento y por la zona en que fue rescatado cerca de la cumbre se dificultó la operación por helicóptero", dijo el lunes una fuente de Protección Civil.



El Sistema de Protección Civil de Puebla indicó el domingo que se trataba de "dos diplomáticos" de Estados Unidos. Una fuente estadounidense precisó que eran "empleados" de la embajada.



Las autoridades no han aclarado por qué los dos excursionistas estaban separados, aunque Protección Civil considera que el rescatado con vida intentó pedir ayuda y descendió varios cientos de metros.



"No avisaron a ninguna autoridad, ni municipal o estatal", sobre la ruta que emprenderían o el día del ascenso, dijo a una fuente del gobierno local, que pidió el anonimato.



Con poco más de 5 mil 600 metros de altura, el también llamado Pico de Orizaba es el más alto de México y se ubica en los límites de Puebla y Veracruz. Sus rutas de ascenso son muy concurridas por amantes del montañismo.



En noviembre pasado, los socorristas recuperaron el cadáver de otro alpinista estadounidense en la misma cumbre, tras una maniobra riesgosa que dejó lesionado a un rescatista que cayó en una barranca de 50 metros.



En 2015, se hallaron en la montaña un par de cuerpos momificados a unos 5 mil 200 metros de altura, los cuales no han sido rescatados por la complejidad del sitio en el que permanecen. Un tercer cuerpo en idénticas condiciones fue bajado y se encuentra en un pequeño museo de la zona.