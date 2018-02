Impugnan decisión de la Corte sobre Ley de Seguridad

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH) impugnó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que un ministro desechó la controversia constitucional que presentó contra la Ley de Seguridad Interior.



A través de un recurso de reclamación el organismo impugnó el argumento del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo quien consideró notoriamente improcedente la controversia que presentó debido a que no tiene legitimación para recurrir por ese medio de control constitucional una ley federal.



El recurso será turnado a otro ministro de la Corte quien analizará los alegatos de la CDH capitalina y determinará si es posible o no su admisión.



A las impugnaciones contra la Ley de Seguridad Interior se sumaron ocho presentadas por diversos municipios del Estado de México, Yucatán y Puebla.



El ministro Pardo admitió la controversia constitucional que presentó el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México y emplazó a los otros siete ayuntamientos que promovieron controversias constitucionales porque no presentaron documentación que acredite su personalidad jurídica.



Si los municipios de Ocuilan y Cocotitlán, Estado de México; Oxkutczab, Tepakan y Hoctun en Yucatán; y Ahuacatlán y Tepeyualco, Puebla no presentan a tiempo los documentos, sus escritos serán desechados.