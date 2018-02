Hallan otro delfín muerto en playas de Mazatlán

(El Universal)

El hallazgo de un segundo delfín muerto en las playas de Mazatlán, con el que suman once mamíferos marinos que han sido arrastrados por la marea en visible estado de descomposición, desde diciembre pasado, mantienen en desconcierto a investigadores y autoridades federales.



La Red de Atención para Varamientos de Mamíferos Marinos en las Costas de Sinaloa sesionará el próximo jueves, con la presencia de funcionarios de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura para conocer los trabajos realizados para identificar su mortandad.



Jesús Tesemi Avendaño Guerrero, delegado de la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente (Profepa), dio a conocer que el pasado fin de semana, en dos puntos distintos de las playas de Mazatlán, fueron localizados los cuerpos de dos delfines.



Este hallazgo se sumó a los nueve lobos marinos que han sido localizados desde diciembre pasado muertos, en avanzado estado de descomposición en diversos puntos del puerto, sin que se haya logrado extraerles muestras de tejidos que permitan su estudio.



Sobre este fenómeno que se presenta, Avendaño Guerrero indicó que se solicitó que investigadores y académicos de las universidades se sumen al trabajo de investigación que se tiene para poder determinar las causas de las muertes de estos mamíferos marinos.



Comentó que desde el pasado 25 de diciembre que apareció el primer lobo mario muerto, el cual fue descubierto por turistas, hasta la fecha se tienen registrado once mamíferos marinos que han sido arrojados por las mareas a las playas.



El funcionario federal externó que no se tiene evidencias de que sus muertes se deriven de problemas en la pesca ribereña, sin embargo, se ha solicitado a los trabajadores del mar tener precauciones en sus actividades.