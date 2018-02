El panista Gil Zuarth deja el Senado y dice que AMLO es una opción

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Al confirmar que este martes pedirá licencia para separarse de su escaño, el senador Roberto Gil Zuarth (PAN) rechazó que su salida sea para incorporarse a la campaña presidencial de José Antonio Meade (PRI) o de Andrés Manuel López Obrador (Morena).



"Me voy a dedicar a lo que afortunadamente sé hacer, regresé a dar clases al ITAM y me voy a dedicar a lo único que sé, que es ser abogado, sí usted conocen clientes, soy bueno, bonito y barato, no dejo el PAN y no dejo la política", expresó.



El ex secretario particular de Felipe Calderón abundó que está descartado que se incorpore a las campañas presidenciales de los aspirantes del PRI o Morena, porque "no ando buscando chamba, hueso, ni campaña".



No obstante, el panista aseguró que hay que dejar atrás el cuento de que Andrés Manuel López Obrador "es un peligro para México", y asumir que el tabasqueño es una opción que representa a una parte de la sociedad agraviada con la forma en que nuestra democracia y economía se han desarrollado.



Gil Zuarth señaló que solo apoyará a compañeros que se lo han solicitado en comicios locales y deseó la mejor de sus suertes al PAN en las elecciones este año.