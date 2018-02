Hay seguimiento a precandidatospor parte del Cisen, pero no espionaje: Segob

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dio a conocer que existe un seguimiento a todas las actividades de campaña por parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), pero negó que sea espionaje hacia algún candidato o persona en particular.Esto, luego del video publicado por Ricardo Anaya, precandidato presidencial por la coalición PAN-PRD-MC, en el que se ve cómo un integrante del Cisen sigue las actividades del panista y se identifica como tal."He visto ese video, entiendo que ya tiene varios días que ese suceso ocurrió, que no acaba de ocurrir, y entiendo también que por lo que vi en el video que la persona que va se identifica plenamente, va a bordo de un vehículo oficial, está realizando funciones que es el seguimiento y darle continuidad a las campañas y que el Cisen tendrá que realizar una investigación interna para saber exactamente qué ocurrió, no se trata de un caso de espionaje, ni de espionaje a opositores, ni de medidas de carácter clandestino", afirmó Navarrete Prida.En entrevista, previo a la colocación de la primera piedra de la nueva Embajada de Estados Unidos en México, el titular de la Segob confirmó que se le da seguimiento a todas las actividades relevantes que suceden en el País.Incluso, el mismo integrante del Cisen se identifica como tal.Negó que haya espionaje por parte del Cisen: "Desde luego que no se está espiando y si se ve en el video por sí mismo se explica"."Esa es la función constitucional aprobada por el Congreso de la Unión de un Centro de Inteligencia Nacional, lo que no significa ni intromisión en la vida personal, ni tratar de violar la ley a través de medidas de investigaciones que la propia ley prohíbe. En ese sentido tenemos que contextualizar este hecho que ocurrió hace varios días y que bueno que se transparente", dijo.Navarrete Prida aclaró que el seguimiento del Cisen no es para una persona en particular, ni mucho menos para un candidato o no candidato."No es hacer una investigación sobre esas personas, sino darles seguimiento a las actividades que suceden en México como lo establece la Constitución", afirmó.Dijo que cualquier queja o denuncia se tendrá que tomar en cuenta.