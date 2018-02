Denuncian desaparición de cuatro personas en Veracruz

(El Universal)

En dos hechos diferentes ocurridos el 3 de febrero, cuatro personas se encuentran desaparecidas en Veracruz y sus familiares intentan con manifestaciones y por redes sociales obtener cualquier dato que los lleve a su localización.



En el primero de los casos, tres personas, una de ellas originaria de la Ciudad de México, desaparecieron en el puerto, al parecer a manos de policías del estado.



Se trata de Julieta Gómez Güemes, de 40 años, quien llegó de la capital del País a Veracruz para visitar al matrimonio de Maricela Sarmiento Villalobos y Julián Antonio León Guzmán, quienes desaparecieron con ella.



De acuerdo con los familiares de Julieta, el último reporte que se tuvo fue a las 19:00 horas, cuando informó a su esposo de su llegada a la capital de la entidad.



“Por la noche se dirigieron a una fiesta y en el camino fueron detenidos en el Centro de Veracruz, alrededor de las 21:00 horas, por una patrulla el mismo sábado 3 de febrero”, de acuerdo con el testimonio de un amigo de ellos quien recibió una llamada en la que notifican que los había detenido una patrulla. Después de eso no se conoció su ubicación”, señala la petición de ayuda de los familiares de Julieta.



Lucía de los Ángeles Díaz Genao, integrante del Colectivo Solecito, confirmó la denuncia sobre la desaparición de las tres personas presuntamente a manos de elementos policiacos estatales, sin que haya una versión oficial de los hechos hasta ahora.



Agregó que es lamentable que en Veracruz las personas no puedan transitar libremente, algo que debe garantizar cualquier País que se diga democrático.



Otro caso el mismo día. También el 3 de febrero, Julio César Hermida Viñas, joven egresado de la Universidad Veracruzana, desapareció en la zona del acuario de la entidad cuando iba a una reunión con sus amigos.



Inés Viñas Antonio, madre del hombre, indicó que desconocía con quién pasó las últimas horas de ese día, puesto que de su casa salió alrededor de las dos de la tarde y el último contacto fue como a las siete. Recordó que Julián le comentó que se reuniría con amigos para festejar el Día del Nutriólogo; sin embargo, no llegó.



Reconoció que el personal de la Fiscalía General del Estado investiga la desaparición de su hijo, pero aclaró que no se registran avances en la denuncia que interpuso el 4 de febrero pasado.



Desde entonces familiares y amigos han emprendido campañas en redes sociales y el pasado domingo realizaron una movilización para pedir resultados en su búsqueda y regrese con vida.