Integrantes de Morena detrás de videoescándalos, acusa Eva Cadena

(GH)

Eva Cadena, diputada independiente de Veracruz, acuso a Rocío Nahle, coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados; Cuitláhuac García, precandidato de Morena a la Gubernatura de Veracruz, y al coordinador de Morena en el Congreso de Veracruz, Amado Cruz Malpica; como responsables de orquestar el video en donde ella recibe dinero supuestamente dirigido para Andrés Manuel López Obrador.



En conferencia de prensa, la ex militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) anunció que el 15 de febrero presentará una denuncia penal por delincuencia organizada ante la Fiscalía General de Veracruz.



“Ya tenemos muy claro todo lo qué pasó, iremos a presentar una denuncia por delincuencia organizada en contra de toda esta gente que se reunió y se coludió con un fin muy claro de sacarme de la actividad política del Sur de Veracruz y evidentemente poner en riesgo la vida de mi familia”, indicó.



“Pensé que López Obrador era ajeno a lo ocurrido, pero es evidente que lo sabe y conoce a quienes armaron esta trampa en mi contra y si no los enfrenta, no sólo quedará en evidencia su falta de ética y honestidad, sino que quedará como cómplice de esta trama perversa para hacerlo víctima a costa de todo el mal que me han hecho a mí y mi familia”, sentenció.



“No soy, ni fui recaudadora de López Obrador, Rocío Nahle y Amado Cruz Malpica sí lo son, ya que disponen de los recursos económicos como coordinadores de las fracciones federal y local, sin mayor comprobación que un formato a mano que piden y se ampara con el concepto de actividades diversas”, acusó.