Crean sitio web para ubicar a migrantes desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Alfonso Chávez, José Luis y Alfredo Saucedo son tres jóvenes poblanos que han decidido poner todos sus esfuerzos y recursos para ayudar a migrantes en tránsito por México y sus familias. Por esa razón, desde hace año y medio han desarrollado el proyecto Frontera Libre, un plataforma solidaria pensada para dar seguimiento a la ruta que llevan las personas que recorren el territorio mexicano con el objetivo de llegar a Estados Unidos, pero sobre todo para buscar a aquellos que han desaparecido.



De acuerdo con Alfonso Chávez, director de Frontera Libre, el objetivo principal de la plataforma es comprender y actualizar las rutas de viaje de los migrantes, a través de la creación de una red de albergues donde se registran los datos y se captura la fotografía de cada persona que ingresa a un refugio; de esa manera, las familias pueden ir siguiendo la ruta de la persona, contar con información de los lugares por donde ha pasado y saber cuál es el último lugar donde estuvo.



La iniciativa es necesaria en un País identificado como el mayor corredor migratorio del mundo y en el cual, de los 70 mil migrantes centroamericanos desaparecidos en su cruce hacia Estados Unidos, sólo se han localizado a 265, 20 de ellos sin vida. Cifras oficiales señalan que en México transitan al menos 150 mil migrantes al año, según datos de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SEGOB.



A dos meses de echar a andar el proyecto Alfonso Chávez, en entrevista con EL UNIVERSAL, señala que Frontera Libre funciona actualmente con cuatro albergues ubicados en el estado de Puebla y ya se cuenta con los datos de al menos 100 migrantes que han decidido voluntariamente registrarse para que sus familias puedan seguir su ruta. Para ello, una vez que el migrante proporciona sus datos, se le asigna una clave a su familia a través de la cual pueden monitorear su viaje.



La segunda función de la plataforma consiste en apoyar en la búsqueda de migrantes desaparecidos. Para ello los creadores de www.fronteralibre.com decidieron usar como medio de comunicación las páginas conocidas como error 404, las cuales se emiten ante contenidos no encontrados. Lo anterior es posible mediante la creación de una lista de sitios afiliados que decidan darle un mejor uso a sus páginas de error. Una vez que el sitio web se alía con Frontera Libre, en la página 404 aparecerá una ficha informativa con descripción y fotografía de migrantes no localizados, así como características físicas y el sitio donde fueron vistos por última vez.







Para Alfonso la importancia de la plataforma radica en la creación de bases de datos y estadísticas que permitan arrojar cifras sobre migración, por esa razón los creadores ya trabajan en aumentar el número de albergues, primero a nivel local con la próxima incorporación de un quinto albergue en Puebla y luego en estados que colindantes como Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México. Además,eñala que ya trabjan en convenidos con la Procuraduría General de la República para dar a conocer fichas de personas desaparecidas a través de la alerta 404.



Alfonso indica que la actual agenda migratoria y las políticas antimigrantes de Trump los han impulsado a que el siguiente paso de la plataforma sea buscar alianzas con organizaciones de protección a migrantes, “queremos ver la posibilidad de que asociaciones en pro de los migrantes en Estados Unidos pudieran estar interesadas en utilizar nuestro programa para que ellos pudieran tener la certeza de que, si no tienen familia, ellos pudieran localizarlo con más facilidad con la alerta 404, sabiendo si está en algún albergue en México”, indica.