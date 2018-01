Accidente carretero en Oaxaca deja 7 muertos

OAXACA, Oaxaca(SUN)

El saldo de un choque ocurrido este sábado entre un taxi colectivo y un auto particular en la carretera federal 190, que comunica a la capital de Oaxaca con el Istmo de Tehuantepec, es de siete personas muertas.



El coordinador local de Socorros de la Cruz Roja en el municipio de Tlacolula, Marcelino Agustín Calderón López, informó que las siete personas fallecieron en el lugar debido al impacto entre ambas unidades.



El accidente vial ocurrió la tarde de este sábado en la carretera federal 190, aproximadamente en el kilómetro 30+800 a la altura de la zona arqueológica de Lambityeco, a unos 25 kilómetros de la ciudad de Oaxaca.



Seis de las víctimas viajaban en un taxi del sitio "Camino a Conk Hoy", de la localidad de San Juan Metaltepec, perteneciente al municipio de Santiago Zacatepec Mixe, mientras la otra persona era el conductor del vehículo Seat, de color blanco.



Personal de la Cruz Roja de Tlacolula llegó al sitio a atender la emergencia, mientras elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) llevan a cabo las diligencias correspondientes.



De acuerdo con testigos, el choque fue provocado por el conductor del auto particular, quien sin luces presuntamente invadió el carril contrario.



Hasta el momento no se ha informado de la identidad de las víctimas.