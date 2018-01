Detienen a 4 policías por presunto robo de combustible en Edomex

TILTITLÁN, Estado de México(SUN)

Dos policías de Cuautitlán y dos estatales, así como un ex oficial estatal, fueron detenidos por su probable participación en el resguardo de personas que sustraían combustible de una toma clandestina en ductos de Pemex, en predios del parque industrial de Tultitlán, aledaños a la vialidad Cola de Caballo, en los límites con Cuautitlán; otras tres personas fueron detenidas.



La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) confirmó la detención de los cuatro policías durante un operativo de la Dirección General de Investigación de Delitos Federales de Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la zona industrial de Tultitlán, en los límites con Rancho San Blas, de Cuautitlán.



Afirmó que el operativo se realizó la madrugada del sábado y en el sitio hallaron la toma clandestina, una pipa y dos patrullas, una de la policía municipal de Cuautitlán y otra de la policía estatal, por lo que fueron detenidos los cuatro policías, que llevaban arma de cargo.



Mencionó que los policías estatales detenidos son Paola "N", de 38 años de edad, y Rubén "N", de 47 años, así como el ex policía estatal Rito "N", de 44 años, que causó baja el año pasado; además de los policías municipales de Cuautitlán, Julio César "N", de 36 años, y Bruno "N", de 35 años.



Añadió que también fueron detenidos tres civiles, identificados como Jonathan "N", de 25 años; Maricela "N", de 31 años, y Juan Carlos "N", de 32 años de edad, quienes estaban en el exterior del parque industrial a bordo de dos vehículos, en uno de los cuales había un uniforme de policía municipal.



Autoridades de Cuautitlán confirmaron que dos elementos de la policía municipal, a bordo de la patrulla SM-137, fueron detenidos durante el operativo de la PGR por la sustracción del combustible de los ductos.



Mencionaron que el operativo fue encabezado por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), ya que en predios aledaños a la vialidad Cola de Caballo han sido detectadas varias tomas clandestinas en ductos de Pemex, en los límites de Cuautitlán y Tultitlán.



La SSEM aseguró que "las ocho personas implicadas fueron trasladadas de inmediato a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades".



Concluyó: "La SSEM y el gobierno del Estado de México, no tolerarán ningún acto de impunidad, corrupción o malas prácticas y aplicará la ley sin distingos para todos aquellos servidores públicos que se aparten de su actuar".



Esta mañana habitantes de la calle Pedro Pérez, en Melchor Ocampo, se manifestaron para exigir el pago de indemnizaciones por daños a viviendas y vehículos por el incendio en un predio donde había contenedores con combustible, al parecer robado de ductos de Pemex.



Colonos de dicha calle aseguraron que las pipas con combustible que llegaban al predio eran custodiadas por patrullas de la policía municipal de Melchor Ocampo, aunque la alcaldesa Miriam Escalona Piña, del PAN, afirmó que no existe ninguna prueba de que los policías resguardaran a los huachicoleros.