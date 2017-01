Desmiente hijo de Mireles que su padre haya sufrido 2 infartos

MORELIA, Michoacán(SUN)

El ex líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, se encuentra estable aunque “está grave”, afirmó su hijo, Alex Mireles. De igual forma, desmintió que haya sufrido dos infartos, como lo revelaron algunos medios.



A través de un audio que dieron a conocer sus familiares, José Manuel Mireles denunció que el gamagrama (estudio del corazón) que ordenó el cardiólogo que lo atiende, no se le ha practicado.



A pesar, dijo Mireles, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandó un aviso desde el pasado 21 de octubre a las autoridades del penal de Hermosillo, Sonora, donde estuvo recluido, que le tenían que realizar este estudio médico con medicina nuclear en un plazo no mayor a 24 horas.



Dijo, que a últimas fechas, ha sufrido dos desvanecimientos en el penal de Tepic, Nayarit, donde fue trasladado el 1 de noviembre pasado y, a decir del propio médico de profesión, en esa entidad no existe el equipo para que se le realicen los estudios que requiere.

En ese sentido pidió que lo trasladen a un penal de la ciudad de Morelia, donde dijo, si hay lo necesario para su atención médica.



Horas antes de que esta grabación de 6 minutos 25 segundos llegara a manos de los medios de comunicación, su hijo Alex Mireles, aseveró que eran falsas las notas periodísticas que señalaban que a su padre –acusado de portación ilegal de arma de uso exclusivo del Ejército- le habían dado dos infartos.



“Hasta ahorita no nos han informado nada, el licenciado Nacho asegura que el esta bien hasta nuevo aviso, aun así les pido dos cosa: Una, que no crean nada de eso a menos que lo escuchen de un familiar o del propio Licenciado y dos, publiquen y compartan que esta grave y que su salud es critica, esto no con el afán de causar algún daño si no lo contrario para meter mas presión al gobierno sobre su estado de salud. Aun así les pido que le hagan la aclaración a sus familiares de que el esta bien dentro de lo que cabe, gracias y estoy para cualquier aclaración” (Sic), escribió en sus redes sociales, Alex Mireles.