Emite INE reglas en pro de la equidad en elecciones del 2017

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Instituto Nacional Electoral (INE) ejerció su facultad de atracción y emitió mecanismos para evitar acciones de presión sobre el electorado, uso indebido de programas sociales y la violación a los principios de equidad e imparcialidad en las elecciones locales del 4 de junio en Coahuila, estado de México, Nayarit y Veracruz.



Esta es la primera vez que el INE emite un acuerdo similar para elecciones estatales, y al presentar el documento, el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, hizo un llamado a las autoridades para que se abstengan de realizar acciones que pudieran vulnerar el principio de equidad en esos procesos.



Los lineamientos que el INE emita darán lugar a una renovada controversia en torno al modelo de comunicación política

El acuerdo fue avalado con 9 votos en pro y el apoyo de los partidos políticos, que pidieron una actuación más pro activa del INE para acotar la actuación de los gobiernos en las elecciones.



Empero votaron en contra los consejeros Beatriz Galindo Centeno y Javier Santiago Castillo, quienes argumentaron que el acuerdo es una reiteración de las prohibiciones que ya vienen en la Constitución.



Esto porque el documento avalado establece que se difundirá, por ejemplo, que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, está prohibido obligar o coaccionar el voto o informar el sentido del voto, nadie puede emitir su voto con una credencial para votar que no sea suya o esté vencida; aceptar regalos no obliga a apoyar o abstenerse de votar y los programas sociales no deben ser condicionados.



También se reitera en el acuerdo la prohibición a partidos políticos, coaliciones, candidatas o candidatos, equipos de campaña o cualquier persona, a entregar cualquier beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, que implique algún bien o servicio.