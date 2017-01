Se fue secando la gallina de los huevos de oro: Peña

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ayer anunció el fortalecimiento de una serie de prestaciones sociales del IMSS, a fin de blindar la economía de las familias mexicanas ante el alza a las gasolinas, y la entrega de 50 mil millones de pesos a 3 millones de adultos mayores que, sin saberlo, tenían ahorrados.



Acompañado por representantes de los sectores obrero y patronal del país, el Presidente señaló que la liberalización del precio de las gasolinas permite a México entrar a este modelo. Dijo que escuchó muchas veces que esta medida sólo habría de ocurrir cuando no hubiera alternativa o el petróleo se acabara.



“En alguna forma, ambas cosas concurrieron. Hemos disminuido nuestra plataforma de producción. Sí, es cierto. Hoy producimos menos petróleo que antes. Se nos acabó el gran yacimiento que teníamos. Cantarell, sólo Cantarell llegó a producir, y no hace mucho, seis años, 2 millones 200 mil barriles de petróleo diarios. Hoy produce 200 mil, sólo eso. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando”, señaló.



En el Salón Adolfo López Mateos, de la Residencia Oficial de Los Pinos, Peña Nieto subrayó que con esa producción petrolera se financiaban muchas cosas y que cuando el precio del petróleo estaba alto el gobierno tenía excedentes. “Se nos acabó”, atajó.



Dijo que la capacidad de producción se está reponiendo con la explotación de otros yacimientos. Asentó que no es lo mismo ser un país petrolero que uno que tiene petróleo y afirmó que los mexicanos se acostumbraron a gastar mucho en gasolina, porque era barata, y en refrescos. Indicó que en el futuro se verá variación al alza o a la baja de los precios de las gasolinas.



Externó que México consume mucho más que los países de Europa y de buena parte de los países de América Latina. “Per cápita, es decir, por habitante, somos un país que consume, mucho refresco y consumíamos mucha gasolina, porque era barata. Hay que darnos cuenta de esta realidad”.



Modelo mundial. En su mensaje, Peña Nieto recordó que el lunes pasado se anunció el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar, con el objetivo de mitigar en alguna medida los efectos por el aumento de los precios de las gasolinas. Insistió en que es una medida dolorosa, pero responsable.



Dijo que la liberalización de los precios de las gasolinas es un patrón que impera en todo el mundo y que México se había quedado rezagado porque le había costado trabajo tomar una decisión de mantener precios artificiales con recursos públicos que podían dedicarse al gasto social.



Aseveró que su gobierno tomó la decisión de privilegiar el gasto social sobre el subsidio a las gasolinas. “En México, prácticamente nos habíamos acostumbrado a tener a veces precios altos y la mayoría de las veces precios más bajos que el resto del mundo”.



Apuntó que la gasolina en México es más barata que otras 125 naciones —incluso cercanas como Guatemala, Belice y Cuba—, y que si bien el precio en algunos estados de la Unión Americana son menores, se debe a que tienen refinerías cercas y cuentan con un modelo fiscal diferente al mexicano.



El Presidente agregó que el precio de la gasolina variará igual que en el resto del mundo. Afirmó que el acuerdo del pasado lunes refleja el compromiso de los sectores del país para lograr el menor impacto posible ante el aumento de estos combustibles.



Afirmó que hay una gran incertidumbre en el mundo con el inminente inicio de la nueva administración estadounidense y que ello ha impactado a todas las economías, quizá de mayor medida a la mexicana por su cercanía con Estados Unidos.



Ordena explicar gasolinazo. Ante el incremento a los precios de las gasolinas, Peña Nieto ordenó a integrantes de su gabinete desarrollar encuentros regionales con la sociedad a fin de explicar los motivos del alza.



La Presidencia de la República detalló que este diálogo que realizan los responsables del Programa de Atención a las Entidades Federativas y exponen los retos que enfrenta el país en 2017, se suma al esfuerzo de comunicación que realiza la Secretaría de Hacienda para enfrentar este tema.