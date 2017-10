Defensa de Eugenio Hernández demandará a juzgado por anomalías

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los abogados de Eugenio Hernández Flores no sólo recurrirán al amparo sino que también demandarán al Juez Segundo Penal y a la Procuraduría General de Justicia, luego del auto de formal prisión que recibió el ex gobernador.



Al salir de las instalaciones del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria, donde también se encuentra el juzgado, el equipo de abogados dialogó con la prensa.



Juan Jorge Olvera Reyes, Adrián Collado y Rafael Rodríguez coincidieron al afirmar que a Hernández Flores no le fueron comprobados fehacientemente los delitos que le imputan.



“Los delitos de lavado de dinero y peculado nunca fueron comprobados, por lo que también demandaremos penalmente”, coincidieron los litigantes.



Al preguntarle los reporteros ¿cómo se encuentra de salud Eugenio Hernández?, luego de que habían solicitado sus medicamentos, respondieron que está relativamente bien, “aunque con un poco de alta presión y muy mortificado ya que sabe que es inocente”, dijo uno de ellos.



Rechazaron que proceda la posibilidad de una extradición a Estados Unidos, ya que en su oportunidad eso ya fue determinado por la Procuraduría General de la República (PGR).