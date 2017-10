Voté por Peña Nieto en 2012: Meade

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, contestó a la pregunta del senador perredista, Zoé Robledo, acerca de su voto en las elecciones de 2012.



"Me da usted la opción de no contestar la última pregunta, pero la respondo con claridad. En 2012 voté por el presidente Peña Nieto", dijo el funcionario, lo cual provocó aplausos de pie por parte de senadores.



Durante su comparecencia en el Senado de la República como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, Meade fue cuestionado por el perredista sobre su permanencia como secretario en dos gobiernos de partidos distintos, además del bajo crecimiento económico y lentos avances en la disminución de la pobreza.



"¿Qué tiene este señor Meade? Es muy común escuchar que es un funcionario honesto", dijo Robledo en el pleno del Senado.



Ante las preguntas del perredista, Meade enfatizó que la actual administración no se ha preocupado solamente por mantener la estabilidad macroeconómica del País. sino que también ha logrado mejorías en la microeconomía en beneficio de los bolsillos de las familias.



"Hemos cambiado para bien este país a fuerza de construir un equilibro político", dijo Meade.