Zavala se registra como aspirante independiente a la Presidencia

Margarita Zavala se registró como aspirante a candidata independiente a la Presidencia de la República en las instalaciones del INE.



En la Oficialía de partes, la ex primera dama llegó para cumplir con el primer registro a la candidatura. Después tendrá que presentar las firmar de un millón de ciudadanos que avalen su aspiración.



“Éste proyecto es de los ciudadanos y depende de los ciudadanos, no de un dedazo o un acuerdo popular”, dijo al concluir su registro.



“Este es un acto de libertad, empezamos un nuevo camino con libertad”, agregó.



"Hoy inicia un movimiento de mexicanos libres. Vamos a demostrar que se puede hacer política sin dobles discursos y mentiras", reiteró.



El viernes pasado, Margarita Zavala presentó su renuncia al PAN, por un desacuerdo con la dirigencia del partido que no quiso abrir el proceso de elección al candidato a la Presidencia por parte del Frente Ciudadano por México.