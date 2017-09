Usuario de Uber advierte sobre "hackeo" de información en la APP

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Porque tu seguridad es muy importante para nosotros, aquí algunas precauciones para antes y durante tu viaje. https://t.co/RxGa8r2bMF pic.twitter.com/SciUkeVbhD — Uber Mexico (@Uber_MEX) 12 de septiembre de 2017

El actor y comediante Isaac Salame denunció lo que definió como un intento de hackeo en sus datos personales que brindó en la aplicación del servicio de taxis privados Uber.A través de un video que compartió en sus redes sociales, Salame detalló el intento de hackeo que sufrió el fin de semana durante un viaje.Comentó que, luego de solicitar el servicio donde le indicaron quién era el chofer, qué carro pasaría por él y las placas del auto, recibió una llamada de otra persona que le decía que había un error con los datos que Uber le dio.“Dijo que era el chofer del Uber, que iba en otro coche y que era un error”, dijo a través del video.Luego de la llamada, el comediante de Stand up intentó cancelar el servicio, pues según el hombre que le marcó era otro carro el que pasaría por él.“Iba a cancelar el viaje y veo que el coche que me habían asignado ya venía en camino y todo normal. Y decidí esperar. Justo llegó el coche con las placas identificadas con el modelo de coche especificado. El chofer era él (que le marcaba en la aplicación)”, agregó.Isaac Salame narró que siguió su viaje y “todo perfecto”.“Alguien está hackeando la onda de Uber. Te confías y te subes y luego escuchas esas historias de terror. Llegando a la oficina me dicen que hay mil casos como éste”, dijo.El actor mencionó que, en su opinión, el servicio de taxis privados no está mal, ni los conductores, a quienes les hacen exámenes, sino que se trató de un intento de hackeo.“Hay alguien, una banda, que está hackeando la información de Uber”, agregó, sin dar muchos más detalles.Al final de su denuncia en video, Salame recomendó que si alguien pide un Uber o el servicio de Cabify, debe comprobar que sea el chofer el que aparece en la foto.Con el objetivo de mantener la seguridad de los usuarios, la plataforma Uber recomendó verificar que el nombre y las placas del automóvil coincidan con la información en la aplicación.En su cuenta de Twitter, @Uber_MEX, aconsejó a los usuarios tomar precauciones al solicitar y abordar el automóvil.Con una infografía, la empresa de transporte privado recordó a los clientes asegurarse que el nombre y las placas del automóvil coincidan con la información de la app, así como conocer la ruta y ubicación del vehículo.Además que es importante que al solicitar el servicio se rastree y comparta la ruta con amigos y familiares, para evitar cualquier eventualidad.