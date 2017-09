Mireles pide que nuevo Fiscal dé "absolución total" a autodefensas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex líder y fundador de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, se pronunció por que quien ocupe el cargo de Fiscal General de la Nación “se preocupe por la absolución total” de los miembros del grupo armado que aún permanecen prisión.



En un video difundido por el abogado Ignacio Mendoza Jiménez, Mireles Valverde dijo que el movimiento de autodefensas lo único que hizo fue defender sus vidas, sus familias, propiedades y su seguridad.



Dijo que van a demandar que quien ocupe el cargo “ayude a nuestra Patria en este momento a sanar las heridas que tenemos todos los mexicanos, debido a más de 32 mil desaparecidos en este periodo, debido a los más de 130 mil muertos que ha tenido la Nación mexicana, debido también a todas las viudas y huérfanos que tenemos ya en toda la patria, por las malas situaciones que hemos estado sobreviviendo”.



Pidió que quien ocupe el cargo de Fiscal General sea una persona “autónoma e independiente de cualquier partido político y de cualquier interés en grupos en particular”.



El ex líder de las autodefensas felicitó al Congreso por “su sabia decisión de no permitir el pase directo al fiscal general federal”.



El ex líder de las autodefensas, José Manuel Mireles, salió en mayo pasado del penal federal de “El Rincón”, Nayarit, luego de permanecer preso durante tres años acusado de portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército.



Mireles Valverde fue el líder del Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán, que llegó a tener presencia en al menos 22 municipios del estado.