Urgen indagar a Miranda por huachicol

CIUDAD DE MÉXICO()

Legisladores y líderes políticos exigieron que Luis Miranda Nava, titular de Sedesol, sea separado del cargo pues familiares tienen gasolinera que vendía huachicol.



La bancada de Morena en la Cámara de Diputados, por voz del diputado Vidal Llerenas, exigió que se deslinde de su familiar y se esclarezca si el secretario tiene otro tipo de negocios con ellos.



El senador panista, Jorge Luis Preciado, integrante de la Comisión de Justicia, pidió al presidente Enrique Peña Nieto la separación de Miranda por el involucramiento de sus familiares en la venta de huachicol.



La senadora perredista Angélica de la Peña apoya la propuesta, en tanto se realiza la investigación sobre la posible responsabilidad de su cuñado y hermana en la venta de combustible robado.



"No tengo nada que ver": Miranda



El titular de Sedesol, Luis Miranda, descartó ayer salir en defensa de sus familiares, quienes son dueños de una gasolinería que vendía combustible ordeñado.



"Es mi hermana, pero cómo voy a saber lo que tienen mi hermana y mi cuñado. No sé de sus negocios ni me interesa, no les ando revisando su patrimonio ni cómo lo hicieron.



"Qué se deslinden responsabilidades y se lleguen a las consecuencias que se tengan que llegar. Yo no tengo nada que ver en eso", manifestó.



"Si cometieron un ilícito que respondan, yo no voy a meter las manos. Sí soy cercano a mi hermana, pero no tan así para preguntarle: ‘¿qué gasolinerías tienes y dónde distribuyes?’".