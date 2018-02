Michoacán: Fundadores, militantes y ex funcionarios renuncian al PRD; se van a Morena

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Fundadores, cuadros distinguidos, militantes y ex funcionarios de la región de Tierra Caliente, emanados de las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), renunciaron al sol azteca y se sumaron al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).



Los primeros en informar su salida del PRD fueron los fundadores de ese partido en el municipio de Buenavista Tomatlán, donde junto con cerca de 400 militantes más, abandonaron las filas de ese instituto político.



Tras renunciar a su militancia, el grupo de ahora ex perredistas anunciaron ante Fidel Calderón Torreblanca, coordinador del proyecto presidencial de López Obrador, que se sumarán de lleno al proyecto de nación que impulsa el político tabasqueño.



Los disidentes fueron encabezados por Agustín Lara Rojas, quien hasta este fin de semana fungió como dirigente municipal del Sol azteca en el municipio de Buenavista.



También conformaron su renuncia al Sol azteca: Urbano Ramírez Torres, primer presidente del PRD municipal, y los ex presidentes del Comité del PRD, Cleto Esquivel Gómez y Mario Padilla Adame, actual jefe de tenencia de La Ruana, entre otros.



"Nos vamos porque el PRD perdió el rumbo, porque ahora apoya al PAN y el PAN entregó al País", acusó Lara Rojas.



El ya ex dirigente municipal recordó que Ricardo Anaya, aspirante del Frente, fue el impulsor de la reforma energética y el PRD a nivel nacional traicionó los ideales de la izquierda.



"No queremos a un partido que se creó para defender a los más pobres de este País y hoy se alinea a la derecha", exclamó con el puño en alto mientras era vitoreado por los asistentes", denunció.



El encuentro se dio en el mismo espacio en donde apenas en noviembre pasado, López Obrador presentó su Proyecto Alternativo de Nación.



En este recorrido también acompañaron al diputado Fidel Calderón: El ex legislador federal del PRD, Inelvo Moreno Álvarez, y los regidores Elíseo Delgado Sánchez, del PRD, y Lorenza Espinoza López, del Partido Humanista.



Más tarde y en el marco de la visita de López Obrador a Morelia, donde se reunió en privado con la estructura de Morena en la entidad, también anunciaron su salida del PRD y su adhesión a AMLO, militantes perredistas de Tepalcatepec y Tancítaro.



En lo que fue una segunda jornada informativa, fundadores, líderes y funcionarios del PRD en Tepalcatepec decidieron abandonar a su partido para sumarse a los trabajos a favor de López Obrador.



Ante el Coordinador Regional en Apatzingán de la campaña de Andrés Manuel, Fidel Calderón, los ex militantes perredistas fueron encabezados por Roberto Flores, ex síndico y ex candidato a diferentes cargos de elección bajo las siglas del PRD.



Asimismo, abandonaron los colores negro amarillo: Angélica Beltrán, ex síndica y secretaria del Ayuntamiento de Tepalcatepec, Roberto Silva, ex alcalde, Pedro Herrera, ex presidente del comité municipal, Caín Tinajero, ex regidor y Humberto Ballesteros, ex secretario del ayuntamiento.



Fidel Calderón, destacó que cada vez son más los perredistas y de diferentes partidos que deciden apoyar a Andrés Manuel López Obrador.



Posteriormente, en el municipio de Tancítaro, el hasta hoy presidente del Comité Municipal del PRD y el secretario general, fundadores y militantes de reconocida trayectoria también presentaron la renuncia a su militancia para sumarse a López Obrador.



La carta de renuncia fue firmada por Lucio Solórzano Equihua, dirigente municipal del PRD; Ricardo Estrella del Toro, secretario General del Comité Municipal; Trinidad Meza Sánchez, ex presidente del comité municipal y Frey Zamora Ramírez, actual regidor del ayuntamiento.



Los firmantes argumentaron que "la política del partido (PRD) ya no es congruente con los principios con los que fue fundado" y sintetizan en tres puntos los motivos que tuvieron para separarse.



En la misiva los ex dirigentes expusieron, entre otras cosas, estar en contra de la alianza del sol azteca con el PAN y a favor de las alianzas con los partidos de izquierda y que funcionarios estatales se han convertido en los propietarios del PRD estatal.



Asimismo, denunciaron la persecución política por integrantes del gabinete estatal a quien piensa u opina diferente, pero "lo más lamentable es la falta de oficio político para resolver los conflictos sociales", advirtieron.