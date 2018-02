"No apoyo tu candidatura": Panistas ponen mensajes contra Ricardo Anaya en votación interna

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La Comisión Organizadora Electoral del PAN continúa la suma de votos del proceso electoral interno de este domingo, donde Ricardo Anaya era el único precandidato en la boleta.



Algunas comisiones electorales estatales no han terminado el conteo total de las boletas entre las que se encuentran de rechazo a Anaya Cortés o con votos nulos, mismas que desde ayer fueron exhibidas por algunos panistas en sus redes sociales, en donde también criticaron que en la boleta sólo aparezca el nombre y la foto de Anaya.



Algunos de las fotografías exhibidas por los panistas traían consigo la leyenda de "anuló mi voto", "no a la imposición", "no apoyo tu candidatura".



De acuerdo con el partido, hasta ahora los votos nulos no suman el 1%.



Ayer por la tarde en conferencia, el presidente nacional del PAN, Damián Zepeda, detalló que hasta las 18:30 horas, se registraba el voto de 203 mil 705 votos de la militancia de los 281 mil 315 panistas inscritos en el Registro Nacional de Militantes.



“Con 25 estados ya confirmados de 32, la proyección que se tiene de votación es de 72.4 %, lo que representaría 203 mil 705 de militantes que ejercieron su voto”, expresó.



Zepeda Vidales indicó que los tres estados que más participación sumaron en la elección interna fueron Veracruz con el 86%, Tamaulipas con 82%, y Estado de México con 80%.