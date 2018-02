Javier Corral presenta controversia contra Ley de Seguridad

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Firmé en mi carácter de Gobernador del Edo de #CHIH, e interpondré hoy ante la @SCJN Controversia Constitucional en contra de la #LeydeSeguridadInterior, no sólo por la invasion de la soberanía estatal, sino por la vulneración de principios fundamentales, como Justicia y DDHH. pic.twitter.com/82dvfX6Xze — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) 12 de febrero de 2018

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior por considerar que pone en grave riesgo el sistema de derechos humanos del País e invasiva sobre las facultades de las entidades y municipios.Luego de entregar el escrito inicial ante la Oficialía de Partes de la Corte, el mandatario explicó que el gobierno de Chihuahua contraviene todos los artículos de la ley para lograr una declaratoria de inconstitucionalidad total de la misma.Indicó que además, el texto normativo arriesga innecesariamente a las fuerzas armadas al colocarlas en sustitución de las autoridades civiles."Lo hacemos pensando en el prestigio de nuestras fuerzas armadas, esta ley las arriesga innecesariamente porque les desnaturaliza su función primordial, las sigue colocando en una función para la cual la constitución no les ha autorizado porque el modelo que el legislador escogió fue un modelo de sustitución de la autoridad civil por la autoridad militar y eso no le conviene ni a las fuerzas armadas", dijo."Nos parece a todas luces indebida y, diríamos, más allá de la constitución o en contra de la misma, la definición que se ha dado de seguridad interior, no solamente porque es una definición ambigua, sino porque permite por esa ambigüedad trastocar un conjunto de principios fundamentales en el País".El pasado viernes, la SCJN a través de la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo admitió a trámite ocho impugnaciones contra la Ley de Seguridad Interior, promovidas por igual número de municipios.Se trató de las controversias constitucionales promovidas por Nezahualcóyotl, Ocuilan y Cocotitlán, Estado de México; Oxkutczab, Tepakan y Hoctun, Yucatán; así como Ahuacatlán y Tepeyahualco, Puebla.