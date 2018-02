Sergio Mayer lamenta expresiones de Enrique Ochoa que dijo prietos a seguidores de Morena

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Con una declaración clasista, racista, machista y misógino, @EnriqueOchoaR afirmó en Tabasco y en su Twitter:

“A los prietos de #Morena les vamos a demostrar que son prietos pero ya no aprietan”

Después borró la publicación de el video, que aquí tenemospic.twitter.com/HuisKdY5Gk — @Time (@AtTimesMX) 10 de febrero de 2018

El actor y precandidato a diputado federal por Morena, Sergio Mayer Bretón, respondió con un “ya basta” por las expresiones “racistas y peyorativas” del presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien llamó prietos a los seguidores de Morena."Señor Enrique Ochoa Reza, como ciudadano no sabe cómo lamento las expresiones racistas y peyorativas en que se expresa de los militantes de un partido. Su comentario no solamente ofende a los militantes, sino que también ofende a una nación llena de valores y orgullo por nuestra raza de bronce", expresó.El también empresario publicó ayer un video de un minuto en sus redes sociales, por medio del cual lamentó que Ochoa Reza se haya expresado de esa manera, siendo presidente del PRI, lo cual “lo hace aún más lamentable, ya que también degrada la investidura institucional que preside”.“Señor Ochoa Reza, no solamente su partido nos ha ofendido a los mexicanos con hechos de corrupción y de impunidad, sino que ahora nos ofende con palabras y expresiones discriminatorias. Es ofensivo pensar que aun así pretende el voto de aquellos que usted llama prietos”, dijo.“Ya basta, de verdad ya basta”, expresó Sergio Mayer.“Sí somos morenos de nacimiento y ahora podemos decir que somos morenos por convicción y con mucho orgullo”, agregó.En días pasados, a través de su cuenta de Twitter, el líder nacional priista llamó prietos a los priistas que se han pasado al partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador y agregó que los de Morena ya no aprietan, porque han circulado en redes diferentes memes sobre el asunto.“A los prietos de #Morena les vamos a demostrar que son prietos, pero ya no aprietan”, escribió. Sin embargo, recibió varias críticas y terminó disculpándose.