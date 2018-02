Matrimonios gay son derechos ganados, dice Mancera a Mikel

(El Universal)

"Quizá alguien no está enterado que tenemos una Constitución", así respondió el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, al virtual candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mikel Arriola, quien se pronunció en contra de la adopción entre parejas del mismo sexo.



"Está bien que se utilice para temas electorales, pero hay una Constitución, hoy la Ciudad de México tiene una Constitución y tiene un avance ya ganado además de interpretaciones de la Suprema Corte y de otras instancias en donde se ha debatido. Entonces, quizá alguien no está enterado que tenemos una Constitución", afirmó.



Ayer, durante su cierre de precampaña, Mikel Arriola prometió que de ganar las elecciones, en su primer día como jefe de Gobierno, someterá a consulta pública temas como el aborto, la adopción y el matrimonio gay.



Cuestionado sobre la postura del aspirante priista, el jefe de Gobierno señaló que se trata de derechos ganados por los capitalinos y que quedaron plasmados en la Constitución de la Ciudad de México.



"Todo lo que está en nuestra Constitución, ese es un punto muy importante para contestar a nuestro compañero. Jurídicamente qué hay: una Constitución en donde el debate pues ha sido expuesto por todas las fuerzas políticas de la Ciudad de México.



"Esa Constitución como lo dije el pasado 5 de febrero, es lo que decidió la Ciudad de México, ese es su marco normativo. Modificar la Constitución pues veremos, si no fue tan fácil que se publicara y que se tuviera como hoy tenemos la Constitución. Entonces, modificarla, si alguien la quiere modificar pues será a través de las reglas y por supuesto de las disposiciones que la propia Constitución establece", enfatizó.



El artículo 11 de la Carta Magna local establece que "se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas Lgbttti, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil".