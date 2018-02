No soy corrupto, apenas cargo con 200 pesos: López Obrador

(GH)

El precandidato por la coalición “Juntos Haremos Historia” reiteró que él no es una persona corrupta por lo que sus adversarios políticos no podrán atacarlo por ese lado.



Durante una entrevista transmitida en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, Andrés Manuel López Obrador mostró que sólo tenía 200 pesos en su cartera y que en ocasiones, cuando se queda solo, no tiene ni para pagar el taxi.



Por otro lado, el tabasqueño señaló que aunque se ubica en los primeros lugares en las encuestas, no se confiará.



"Estoy contento, hemos crecido,no han podido bajarnos y ellos no crecen, pero no por eso nos vamos a confiar porque son muy mañosos no dejarán de robar y van a hacer todo para impedir que gane, pero no les va a funcionar al final nada", advirtió.



Admitió que ya no existe un cerco mediático como en otros momentos políticos, calificó como "una bendición" la existencia de las redes sociales y advirtió que existe una investigación de más de diez tomos sobre su vida personal, pero reiteró que no encontrarán nada que puedan utilizar en su contra.