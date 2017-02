Cancelan marcha contra Trump en Tijuana; sólo llegan 20

TIJUANA(SUN)

En la ciudad Tijuana se realizaría la marcha “Vibra México” a las 10:00 horas (tiempo local), sin embargo, ante la falta de afluencia y tras una hora de espera los organizadores decidieron cancelarla.



El contingente saldría del bulevar Aguacaliente, una de las principales arterias de la ciudad, y a diferencia de fines de semana pasados donde miles de ciudadanos se manifestaron contra el alza a los combustibles, a la movilización de hoy apenas se dieron cita unas 20 personas.



Francisco García Burgos, presidente de la fundación Educando Conseguimos Paz, lamentó que la ciudadanía no saliera de sus casas y el activismo terminara en las redes sociales.



“Tenemos que salir a la calle, y es en lo que hay que insistir en las siguientes, invitar a la gente que salga, viene un gasolinazo la semana que viene y luego no nos quejemos de las cosas que pasan porque no participamos”, destacó.



Consideró que a los mexicanos les cuesta trabajo salir a la calle, además que a la misma hora se realizaba un evento masivo con Andrés Manuel López Obrador, lo que pudo influir en la baja asistencia a la convocatoria.