Le gritan "¡Asesina!" y "¡Fuera!" a Isabel Miranda de Wallace

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro, se retiró del Ángel de la Independencia tras encabezar la marcha "Mexicanos Unidos", ya que fue víctima de agresiones verbales.Según los primeros reportes, varios ciudadanos le impidieron el paso a la activista y le exigieron que se retirara, ya que no la querían en el lugar.Ante los insultos, la activista se retiró del monumento.Como se dio a conocer el día de ayer, Miranda de Wallace fue objeto de amenazas en Twitter, en las cuales se le instó a no asistir a la marcha.No obstante, según la ex candidata a la jefatura de Gobierno de la capital, por el PAN, ella acudió "sin ningún temor" a fin de exigir que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trate con respeto a los mexicanos.En la cuenta de Twitter de "Alto al Secuestro", se compartió una fotografía de la vanguardia de la protesta "Mexicanos Unidos", acompañada del mensaje "¡Gracias a todos por su apoyo!, pero nada se dijo sobre los gritos contra Miranda de Wallace.La marcha "Mexicanos Unidos" partió del Hemiciclo a Juárez y también contó con la presencia de Rosi Orozco.