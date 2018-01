Juez da marcha atrás a aseguramiento de bienes de Rafa Márquez

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La jueza María Ortega Tlapa ordenó cancelar el aseguramiento de la cuenta de Banco del Bajío y las instalaciones de la compañía Prosport & Health Imagen de Rafael Márquez.



La titular del juzgado Octavo de Distrito estimó que las medidas precautorias, realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) no se apegaron a la legalidad, por lo que se deberá resolver otra vez si el aseguramiento debe continuar o no.



El aseguramiento se realizó el 8 de agosto de 2017 bajo la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-JAL/001859/2017, respecto de la marca y persona moral Prosport & Health Imagen, sociedad anónima de capital variable.



En tanto que la cuenta bancaria número 3032090000 1269881 de Banco del Bajío, así como del inmueble ubicado en calle Golfo de Cortés, número 4114,locales 4 y 5, colonia Moraz, en Guadalajara, Jalisco.



Ello, derivado de que la empresa habría recibido dinero de una organización criminal, a la que pertecene el presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández, "El Tío"; además de que los locales también los habrían adquirido con dinero de procedencia ilícita.



Se concluyó que el aseguramiento no está fundamentado, ya que no se manifestaron las causas que se consideraron para determinar que el dinero como el inmueble serían alterados, desaparecidos o destruidos.



Con esa suspensión del aseguramiento, la PGR no está obligada a emitir un nuevo acuerdo para volver a asegurar los bienes, ya que podrá impugnar la decisión ante un Tribunal Colegiado.