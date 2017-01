Van 32 gasolineras sancionadas por abusos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Procuraduría Federal del Consumidor indicó que durante los primeros 12 días de enero se han revisado 2 mil 334 gasolineras en todo el País, de las que 32 han sido sancionadas por distintos abusos. Profeco indicó que por instrucciones del procurador Ernesto Nemer, se intensificó la revisión de gasolineras en todo el País para evitar abusos y garantizar que se respete el precio máximo permitido por región y se vendan litros de a litro.De las estaciones con irregularidades, detalló, dos fueron por no respetar el precio máximo y 30 por no vender litros completos. Además se revisaron 2 mil 590 mangueras, de las cuales 74 fueron inmovilizadas por presentar irregularidades.Indicó que en las dos gasolineras que se negaron a la verificación, se presentó sendas denuncias penales ante la PGR, contra quien resulte responsable en términos del artículo 253 Fracción III del Código Penal Federal que contempla una sanción de hasta 10 años de prisión por presuntos delitos contra la economía pública.Señaló que una de las estaciones se ubica en Boulevard Puerto Aéreo número 134, delegación Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, con número de estación 5832. La segunda, está ubicada en el kilómetro 13.5 de la Carretera Toluca-Tenango del municipio de Rayón, en el Estado de México, con número de estación 11781.Destacó que ambas estaciones serán sancionadas con 250 mil pesos como medida de apremio, en los términos que marca el Artículo 25 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, independientemente del procedimiento que ya enfrentan.Adicional, se detectaron dos estaciones en las que no se respetaba el precio máximo reportado a la Comisión Reguladora de Energía, con hasta 49 centavos por encima del precio permitido.La primera se ubica en Avenida Zumpango s/n Colonia Barrio de San Juan, del municipio de Teoloyucan, Estado de México, con número de estación 8844; el segundo caso, corresponde a la estación 872 ubicada en el kilómetro 29.5 de la Carretera Ixmiquilpan-Querétaro, del municipio de Huichapan, en el estado de Hidalgo.Por otra parte, en las 30 estaciones en las que se detectó la venta de litros incompletos, los Artículos 128 y 128-Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor contemplan multas de hasta 4.1 millones de pesos, que en caso de reincidencia pueden duplicarse e incluso derivar en la clausura del establecimiento.En los 32 casos en los que se han documentado irregularidades, la Profeco informó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que en el ámbito de su competencia evalúe las sanciones a aplicar, que en última instancia pueden resultar en la cancelación del permiso para vender combustibles.