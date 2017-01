Encuentran sin vida a sacerdote desaparecido de Coahuila

SALTILLO, Coahuila(SUN)

El sacerdote, Joaquín Hernández Sifuentes, fue encontrado sin vida esta tarde, luego de estar desaparecido desde el 3 de enero, informó la diócesis de Saltillo.



A través de un comunicado firmado por Raúl Vera, obispo de Saltillo, la provincia eclesiática confirmó la muerte del presbítero quien se desempeñaba como vicario de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Aurora, Coahuila. Hernández Sifuentes desapareció desde el 3 de enero, tras oficiar las misas de Año Nuevo el cura tomaría vacaciones, por lo que se reincorporaría a sus labores el 7 de enero, sin embargo no regresó y sus conocidos no pudieron establecer contacto con él.



La diócesis de Saltillo agradeció a la Procuraduría General de Justicia de Coahuila quien estuvo a cargo de la investigación al tomar declaraciones, pruebas, así como recorridos.



“Analizaron con precaución lo ocurrido y cada día estuvieron informando y trabajando junto con integrantes de la Diócesis de Saltillo detalles del caso. No sólo fueron respetuosos del ministerio del padre, sino que fueron profesionales en el desempeño de sus funciones” dijo.



Asimismo, reconoció la labor de medios de comunicación que desde las redes sociales difundieron la información relacionada con la desaparición del sacerdote, así como “el respeto con el que han manejado la información. La no revictimización del padre y su familia, refleja el respeto hacia la vida”.



El sábado la diócesis de Saltillo, encabezada por Raúl Vera, presentó ante la Procuraduría General del Estado, la denuncia de desaparición de Joaquín Hernández Sifuentes de 30 años de edad. "Urgimos a las autoridades competentes para que por todos los medios localicen al padre Joaquín", pidió la diócesis de Saltillo en un comunicado del sábado.



De acuerdo con la provincia eclesial, tras oficiar las misas de Año Nuevo el presbítero tomaría vacaciones, por lo que se reincorporaría a sus labores el 7 de enero. Sin embargo, el fraile Víctor Sifuentes Méndez, amigo de Joaquín Hernández Sifuentes, intentó comunicarse con él sacerdote pero no tuvo respuesta.



No obstante, un vecino de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús indicó que el pasado martes por la mañana presenció cómo dos jóvenes se llevaron el auto del presbítero. Fray Víctor indicó que el padre Joaquín no responde su teléfono desde el martes tres de enero y que la última conexión a WhatsApp es del martes a las 5:30 am.



La diócesis de Saltillo informó que dentro de los objetos personales del sacerdote que también se buscan se encuentran una tableta, su celular, computadora y su automóvil; detalló que la Procuraduría General de Coahuila ha emitido una alerta en búsqueda del vehículo marca Volkswagen línea Derby, modelo 2009 color blanco con placas FKM3200, del estado de Coahuila.