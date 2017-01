Diputados gastan $161 millones en seguro médico

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los privilegios de los diputados federales no terminan. El seguro de gastos médicos mayores para proteger los tres años a los diputados federales de la 63 Legislatura costará más de 161 millones de pesos a los mexicanos.



Además de amparar a los diputados federales en funciones, la póliza también protege a su cónyuge, concubina o pareja del mismo sexo, hijos menores de 25 años y padres.



De acuerdo con la póliza, que provee Grupo Nacional Provincial (GNP), esta prestación tiene una suma asegurada de hasta 120 mil pesos por beneficiario y también los ampara ante una eventualidad en el extranjero.



Los 161 millones de pesos que costará este seguro es superior por casi 17 millones de pesos (11.70%) a la póliza que pagó la anterior Legislatura, debido a que en aquella ocasión se gastaron más de 144 millones 514 mil pesos.



En promedio, a los mexicanos dicho seguro tiene un costo mensual de más de 4 millones 383 mil pesos.



Fuentes de Comunicación Social de la Cámara Baja justificaron la contratación de este seguro y explicaron que fue más caro debido a la inflación anual; argumentaron que se contempló el precio más bajo de las propuestas que se hicieron en esta licitación: una rondaba los 197 millones de pesos y otra, 262 millones de pesos.



Explicaron que aún falta esperar ahorros por la devolución de las primas no devengadas que GNP hará a la Cámara de Diputados por la disminución de siniestralidad. Asimismo, se debe esperar la devolución de primas pagadas por concepto de los movimientos al padrón de asegurados (bajas).



Para este seguro, la Cámara hace pagos anuales por el total del dinero pactado, aunque haya diputados que rechazaron este beneficio, y al final de cada ejercicio, GNP realiza una devolución por las primas no utilizadas.



Padecimientos. Entre los padecimientos que ampara dicha póliza, que fue adjudicada el año pasado, están: tratamientos por accidentes, diabetes, cáncer, radioterapia, inhaloterapia, medicina hiperbárica, fisioterapia, quimioterapia y tratamientos reconstructivos por un accidente o enfermedad que cubra la póliza.



Asimismo tratamientos médicos o quirúrgicos de nariz y senos paranasales, amígdalas, adenoides, hernias abdominales, discales, hiatales, inguinales, crurales y umbilicales.



Tumoraciones mamarias, padecimientos anorrectales, prostáticos y ginecológicos, várices, insuficiencia de piso perineal, colecstitis, cataratas, litiasis renal en las vías urinarias y circuncisión. También operaciones para corregir la miopía, hipermetropía y astigmatismo.



Además, cubre la habitación de un cuarto privado estándar hasta por tres mil pesos mensuales, una cama extra para un acompañante durante el tiempo en el que el asegurado se encuentre internado en el hospital.



Incluso, los ampara con los medicamentos adquiridos dentro y fuera del hospital, siempre y cuando sean prescritos por los médicos tratantes y los honorarios de los médicos que intervengan en alguna operación, las consultas médicas y las visitas post-operatorias. Además, los gastos de transporte de ambulancia.



De manera paralela, ampara a los diputados y sus familiares con coberturas de parto normal o cesárea en territorio nacional, abortos involuntarios, amenazas de abortos, anemias, complicaciones en la cesárea y complicaciones en esta intervención.