Lozoya pide amparo por acusación de financiamiento ilícito a campañas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, solicitó un amparo contra la investigación iniciada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por supuestamente haber incurrido en financiamiento ilícito a las campañas electorales de 2012.



De acuerdo con el expediente 839/2017, el ex director de Pemex acusó que la Fepade no le ha permitido ni a él ni a sus abogados tener acceso a la carpeta de investigación ni le ha citado a rendir su declaración en carácter de imputado.



La investigación derivó de una denuncia ciudadana y otra del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por supuestamente haber recibido recursos de la empresa Odebrecht para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.



El juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal emitió el acuerdo de admisión en el que concedió la suspensión provisional, sin embargo, no refirió a cuál de los actos reclamados se aplicará la medida protectora.