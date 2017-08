México no reacciona a lista negra: SHCP

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Sólo los bancos, empresas e instituciones financieras de origen estadounidense tienen la obligación de reaccionar en automático a las medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos cuando emite una alerta en la lista negra de la Oficina de Control de Activos (OFAC, por sus siglas en inglés), puntualizaron directivos de bancos y especialistas.



La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio, afirmó que México no reacciona a la lista emitida por la Unión Americana y que nuestro país sólo puede apoyar a las autoridades que emitan una alerta.



México tiene sus propias listas, dijo a propósito de las medidas que se tomaron para el caso de los 13 funcionarios y ex funcionarios venezolanos.



"Los bancos, cuya matriz se encuentra en Estados Unidos, de inmediato tienen que bloquear las cuentas que tengan identificadas a nombre de los que salgan en la lista, así como de sus familiares y empresas", dijo un directivo de un banco extranjero establecido en México quien pidió no revelar su nombre. Es decir que no sólo se bloquean las cuentas bancarias del cliente señalado, sino que también las que se identifiquen y relacionen con el sujeto señalado de empresas o familiares.



El resto de los bancos actúan conforme a sus legislaciones, pero eso no les impide emitir avisos o reportes en materia de combate al "lavado" de dinero y financiamiento al terrorismo.



Otro directivo refirió que cuando se conoce una información como la que emitió la OFAC contra Rafael Márquez y Julión, lo que procede es elaborar un informe que deben entregar a la Unidad de Inteligencia Financiera, de la SHCP.



Todas las direcciones antilavado de las instituciones que integran el sistema financiero a cargo del oficial de cumplimiento tienen que emitir el reporte dentro de las 24 horas contadas a partir de que conozca la información.



El especialista del Buró de Seguridad y Legalidad, Financiera, Miguel Alcántara, dijo que Márquez y Julión tendrán que acreditar el origen lícito de los recursos de sus empresas y dinero depositado en cuentas.