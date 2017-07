Entre AMLO y Fox no hay comparación, dice Korrodi

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con Andrés Manuel López Obrador estoy en el inicio de un proceso para el proyecto de cambio y transformación que requiere el País, dijo Lino Korrodi Cruz, parte fundamental de la transición partidista en México que llevó a Vicente Fox a la Presidencia de la República en el año 2000.



El empresario fundador de “Los amigos de Fox”, decepcionado de su ex amigo Vicente Fox, señaló que desde hace 20 años se comprometió a que México tenía que hacer un cambio a la transición, a la democracia.



Creyó en el discurso de Vicente Fox, a quien ayudó a recaudar millones de pesos para su campaña y “terminó siendo prácticamente un fraude, un fracaso cañón”.



“Yo viví lo más indigno y lo más terrible y los peores mal agradecidos son los del PAN, a los que les dimos millones de pesos para que pudieran salir adelante en una campaña exitosa”, recalcó.



Recordó el discurso de su amigo —durante 45 años— Vicente Fox, cuando le decía: “Vamos a sacar a los niños de la pobreza, a esos niños chamaguientos, mugrosos que viven en mi rancho, convivo con ellos; con el dinero que saquemos de la corrupción vamos a poder sacar la educación, la pobreza y todo ese rollo que se echó y que terminó siendo prácticamente un fraude.



“Todo eso que tú ves ahí, no lo tenía, porque yo no lo viví. No tenía ese absurdo Centro Fox, esa casa, esos búngalos, esa residencia y los otros ranchos”, afirmó.



El sábado pasado, Korrodi acompañó a Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, a la firma del Acuerdo Político Nacional por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México en Hermosillo, Sonora, y al respecto dijo: “Hoy es el momento de asumir la responsabilidad y en ese proceso estamos”.



Este proyecto que busca Andrés Manuel López Obrador es totalmente diferente al de Vicente Fox, asegura, “ni siquiera me atrevo a comparar las personalidades, porque no vienen al caso, los escenarios son muy distintos, muy diferentes; hoy por hoy, el País continúa requiriendo de ese proceso de cambio y de transformación para poder sacar a toda la gente de la pobreza, condiciones muy deplorables, muy lastimosas y donde se genera mucha violencia”, dijo Korrodi Cruz en entrevista con El Universal.



La simpatía pública de Lino Korrodi Cruz hacia el proyecto de Andrés Manuel López Obrador provocó la reacción en Twitter del ex presidente Vicente Fox, quien a través de su cuenta @VicenteFoxQue publicó: “Dios los hace y ellos se juntan. Juntando ambos aún suma Cero, Ignorancia-Ineptitud sólo produce más de lo mismo”.



Al respecto, el ex recaudador de “Los Amigos de Fox” expresó innecesario “tomar en cuenta al ‘pobre Fox’, porque realmente tiene unos problemas expresivos; lo que sí es que tanto él como Marta obviamente extrañan el poder que vivieron, que nunca se imaginaron y que enfrentaron, y que no hay amigos, si se quedó con amigos [es] producto de la corrupción que hicieron”.



“Debería ser como los presidentes que tuvimos antes de él, que se terminaba el sexenio, se iban a su casa o se iban a descansar o iban a gozar de la fortuna que hicieron y ahí terminaba.



“Pero él mismo se hace harakiri, los medios pierden el tiempo tomándolo en cuenta porque ahí está la historia, ahí está el tiempo, ahí está su sexenio, qué más pueden juzgar”.



“¿Cómo puedes creer que haya gente tan mal agradecida?, ya no te digo toda la historia, porque nos echamos como 20 años, no tiene sentido gastar saliva, perder el tiempo de toda la etapa de nuestra relación con Fox”, agregó en la entrevista.



Korrodi Cruz comentó que sus raíces, emanadas en Mante, Tamaulipas, de gente humilde, la pobreza en que vivió su familia y las dificultades en su infancia lo hicieron creer en el discurso de Vicente Fox.



Ahora, por amistad e invitación de Alfonso Durazo, dirigente de Morena en Sonora, ha estado cerca de López Obrador en dos ocasiones: La primera en marzo, cuando se reunió en Phoenix con 780 migrantes, y la segunda, hace días, en la firma del pacto, y aunque aún no ha platicado con él, ha observado que conecta con la gente humilde.



Dijo que en el evento observó a “todas las etnias, a las señoras con sus atuendos, unas pintadas, y obviamente pude observar que Andrés Manuel López Obrador es una gente que conecta con las personas humildes, con la gente sencilla, con la gente pobre, veo cómo conecta con ella, cómo se reía, cómo los abrazaba, eso te hace poner un poquito la atención y ver si hay formas caminos y posibilidades contribuir con algo pues lo haremos”, señaló.



Hoy en día, para Korrodi, “Fox es muy lengua larga, Fox vomita estiércol, y salpica y vuelve a vomitar estiércol”, remató.