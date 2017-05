Salida de Mireles será este viernes: Abogado

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Para el diputado local michoacano, Daniel Moncada Sánchez, el que el juez quinto de Distrito con sede en Uruapan haya dictado la liberación bajo fianza de José Manuel Mireles Valverde, ex líder de las autodefensas, es sólo un paso, ya que ahora buscan la absolución.



El legislador de Movimiento Ciudadano, precursor de la defensa jurídica y política de Mireles Valverde, adelantó que será hasta este viernes cuando abandone las rejas del penal federal de Tepic, Nayarit.



Lo anterior, explicó, es debido a los trámites y pago de la fianza de 30 mil pesos que asumió el mismo diputado y el ex candidato a la gubernatura de ese instituto político, Manuel Antúnez Oviedo.



“Pero repito, que esto sólo es un avance; no es una victoria ni nos podemos sentir completamente satisfechos y hoy lo único que se hizo es hacer justicia, apegados a derecho; no es un regalo, ni tampoco es un favor; yo considero que el juez actuó bien, en base a la ley y ahora lo más importante y el objetivo fundamental es lograr que salga absuelto”, señaló Moncada Sánchez.



Explicó que lo que determinó el juez, es solamente que Mireles enfrente su proceso penal fuera de prisión, por lo que buscarán que el Estado mexicano le reconozca que es inocente; “ese es el objetivo primordial”, dijo el representante de MC.



Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) avaló la determinación del Juzgado Quinto de Distrito, con sede en la ciudad de Uruapan, para que José Manuel Mireles Valverde, continúe su proceso en libertad.



“Este organismo se pronunció en diversas ocasiones en la necesidad de conceder una sustitución o modificación de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y la urgencia de dar seguimiento a su estado de salud; así como para que la decisión del juez se apegara a la independencia, autonomía y no se sujetara a factores distintos al valor de la justicia”, citó el organismo en un comunicado.



Apenas el miércoles 26 de abril el ombudsman michoacano, Víctor Manuel Serrato Lozano, sostuvo una reunión con el titular del Juzgado Quinto de Distrito, a quien pidió tomar en consideración las circunstancias de inseguridad que prevalecían en el estado, ante las cuales Mireles Valverde se vio en la necesidad de defender su patrimonio, a su familia y a los habitantes de su región.