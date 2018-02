Violar intercampaña ameritará negativa de registro, recuerda INE

(El Universal)

Este domingo 11 de febrero concluyen las precampañas, aquí te explico qué es lo que candidatas y candidatos no deben hacer de ahora hasta el 29 de marzo 👉 https://t.co/DMALqVXP1F pic.twitter.com/aAetC2zKaa — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) 12 de febrero de 2018

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, recordó que incurrir en actos anticipados de campaña podrá ameritar como sanción la negativa a otorgar el registro de la postulación al precandidato o aspirante responsable.A unas horas de que concluyan las precampañas y de inicio el periodo de intercampañas -que durará hasta el registro de las postulaciones, el 29 de marzo—Córdova emitió un mensaje para que todos los actores políticos respeten las reglas, pues el INE estará atento.En su cuenta de Twitter subió un video en el que de manera particular expuso que no se coartarán libertades: “No existe prohibición en la ley para que los medios de comunicación puedan realizar entrevistas, programas de opinión o mesas de análisis político”.En el periodo que inicia los actores políticos sí pueden asistir a eventos privados y a reuniones en las que puedan hacer exposición de temas generales o de interés público “siempre que no llamen al voto ni realicen actos anticipados de campaña”.No podrán –dijo- realizar ningún tipo de afirmación o de acción encaminada a tener seguidores para su causa, ni podrán hacer llamado a votar a favor o en contra.“Ello sería un acto anticipado de campaña y podría ser sancionado incluso con la negativa de registro de su candidatura por parte de esta autoridad electoral”, indicó.