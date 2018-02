Mikel va contra marihuana recreativa y parejas gay

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

No a la mariguana y no a la adopción para parejas del mismo sexo. Así las propuestas del precandidato del PRI en CDMX @MikelArriolaP pic.twitter.com/sKvuVcioLm — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 11 de febrero de 2018

El abanderado del PRI al Gobierno de la capital, Mikel Arriola, dijo estar en contra de los matrimonios del mismo sexo y que estos puedan adoptar. “La familia será mi prioridad, la Ciudad de México será la Ciudad de los valores, de la familia. Claramente les digo: 'Mikel Arriola está en contra de la adopción entre parejas del mismo sexo'”, afirmó.Al ser oficializado como el candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Arriola Peñalosa también indicó que está en contra del uso recreativo de la marihuana. Indicó que su postura será de la blindar al núcleo familiar. “No a la marihuana para el uso recreativo, sí a la medicinal”, enfatizó.Acompañado por José Antonio Meade, aspirante del PRI a la Presidencia de la República; el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo y los dirigentes del partido a nivel nacional, Enrique Ochoa Reza y local, José Francisco Olvera, Mikel Arriola aseguró que exigirá a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, que rinda cuentas “por la opacidad en la que manejó las obras de los Segundos Pisos” y al ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, explique “por qué pagó el doble del costo de la Línea 12 del Metro.“Voy a meter a la cárcel a los delegados que venden permiso de uso de suelo, que venden permisos de construcción, así como a los dueños de las empresas que han depredado a la Ciudad, tenemos que romper el lazo que tienen los delincuentes con la Ciudad como es el caso del narcodelegado de Morena en Tláhuac. Rigoberto Salgado, que no te quede duda, te voy a meter a la cárcel”, advirtió.El ex titular del IMSS prometió que de ganar las elecciones, en su primer día como jefe de Gobierno emitirá un decreto en el que se anulen las fotomultas, el cobro de arrastre por grúa, así como los costos de renovación de licencia y tarjeta de circulación.