Diputados de Movimiento Ciudadano llevan ataúd a la sede nacional del PRI

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Diputados de Movimiento Ciudadano entregaron en la sede nacional del PRI, un ataúd como un acto simbólico de que el partido será "sepultado" por la sociedad el 1 de julio, en el marco de la contienda electoral por la Presidencia de la República.



Los diputados Jorge Álvarez Máynez, Verónica Delgadillo y Samuel García, señalaron que el ataúd es para que el PRI se prepare a su declive, pues la sociedad mexicana que está harta de la corrupción, la violencia y la pobreza en que se encuentran por la falta de un gobierno que vea por los intereses del pueblo.



"El PRI tiene al País rezagado en la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas. Lo que tenemos que hacer en este 2018 es ponerle fin al PRI y todo lo que representa: Corrupción, impunidad y la red de complicidad de saqueo más infame de la historia de México" dijo Jorge Álvarez Máynez.



Los diputados de MC expresaron que la debacle del PRI es evidente en todas las encuestas, pues todos sus candidatos se encuentran en tercer lugar y no han remontado desde que inició el proceso de las precampañas.



El cansancio de los mexicanos por los excesos de los políticos se llegó a su límite "Hoy venimos a entregar un símbolo que representa el fin del PRI y su muerte, porque en todas las encuestas está en tercer lugar, porque en estas precampañas el PRI firmó su sentencia de muerte, porque los mexicanos no le dan más del 15% de las votaciones", sostuvo Verónica Delgadillo.



Externaron que el 1 de julio, es el día de quitarle el control del gobierno al PRI, pues se elegirá al Presidente, diputados, senadores y gobernadores, por lo que en ese contexto, las personas podrán "cobrarle factura" al partido político que "auspicia a la red de corrupción más grande de la historia de México: El Presidente y los gobernadores priistas".



"El cáncer se tiene que extirpar, desgraciadamente dejamos viva la enfermedad en el 2000 y por eso resurgió más organizado para robar a los mexicanos. Por eso en este 2018 debemos darles una lección: que pierda el registro, que muera. No debe haber más PRI en este país", añadió Samuel García.