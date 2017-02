Zavala y Barrales no acudirán a la marcha contra Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Celebro la marcha #VibraMéxico y creo firmemente que los políticos o aspirantes no debemos asistir para que no pierda su esencia ciudadana. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 10 de febrero de 2017

Por separado, la aspirante a la candidatura presidencial por el PAN, Margarita Zavala, y la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, afirmaron que no participarán en la marcha de mañana domingo “Vibra México” en contra de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.A través de sus redes sociales, la ex primera dama celebró la organización de la manifestación donde participarán alrededor de 77 organizaciones, instituciones universitarias, asociaciones civiles y ciudadanos en general.“Celebro la marcha Vibra México y creo firmemente que los políticos o aspirantes no debemos asistir para que no pierda su esencia ciudadana”, indicó Zavala.Por su parte, fuentes del PRD informaron que la lideresa Alejandra Barrales no tiene contemplado asistir a la marcha.Sin embargo, la dirigencia nacional del PRD lanzó un llamado a sus militantes a que participen como ciudadanos en la movilización de mañana y la cual recorrerá Paseo de la Reforma.