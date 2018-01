The Washington Post dice que Rusia apoya a AMLO

(GH)

Según señaló el diaro estadounidense The Washington Post , el presidente de Rusia, Vladimir Putin, podría estar trabajando para apoyar la precandidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador.En el artículo titulado "Un candidato presidencial mexicano obtiene un impulso inesperado de Trump y de Putin", de Frida Ghitis, la cadena no oficial del Kremlin, RT, comenzó a darle cobertura a John Ackerman, académico simpatizante de Morena y principal portavoz en inglés de AMLO."Su esposa anunció recientemente que Ackerman se unirá al gabinete de López Obrador si gana. Y un anfitrión de un programa de RT incluso describió a Ackerman como 'nuestro hombre en México'", cita la publicación.Además, la periodista abunda que el eventual triunfo de López Obrador sería un motivo de satisfacción porque no sería una buena noticia para el gobierno de Estados Unidos y advirtió que si gana, la relación con Estados Unidos se alteraría dramáticamente y afectaría la cooperación en muchas áreas importantes, incluyendo la lucha contra el crimen, la seguridad fronteriza y el comercio.