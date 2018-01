"No estoy en el PRI, ni Meade está en el PRI", dice Javier Lozano tras renunciar al PAN

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Javier Lozano, quien el martes renunció al PAN y se incorporado al equipo de precampaña de José Antonio Meade (PRI, PVEM y Panal) como vicecoordinador de mensaje y uno de los voceros oficiales, dijo que no se afiliará a partido alguno y que será legislador independiente.



“No estoy en el PRI, ni Meade está en el PRI. Yo no me estoy afiliando a ningún partido y quedo como senador independiente”, aseguró en entrevista en Imagen Radio.



El Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que Lozano Alarcón se dedicará a resaltar las ventajas de la precandidatura presidencial priista, además de que se empeñará en mostrar a la opinión pública "quién es ese abusivo traidor detrás de la máscara de Ricardo Anaya".



Este miércoles, en la Fundación Colosio se reunió el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza; el coordinador de la precampaña presidencial, Aurelio Nuño, así como el precandidato, José Antonio Meade, con el ex panista para delimitar su actuar dentro del equipo.



Lozano Alarcón renunció el martes al PAN, y justificó su salida del blanquiazul por no estar de acuerdo con el actuar del precandidato presidencial, Anaya Cortés.



Meade, informó el PRI, invitó a Lozano a desempeñarse como vicecoordinador de mensaje y será uno de los voceros oficiales.