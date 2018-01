AMLO propuso Internet gratis en todo el País; SCT lo ve inviable

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

No hay presupuesto que aguante la presión de ofrecer Internet gratuito en todas las escuelas, hospitales, plazas públicas y caminos del País, asegura Édgar Olvera, subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).



“Suena a una muy buena idea, es una idea parecida a hacer minería de los asteroides, el problema es ¿con qué dinero y con qué recursos agarras un asteroide y te traes el hierro al planeta?, es lo mismo”, destaca en entrevista con EL UNIVERSAL.



En noviembre pasado, el precandidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, propuso ofrecer Internet gratuito a escala nacional, pues asegura que en 30% del País no hay servicios, incluso no existe acceso a telefonía móvil.



Por lo que, de llegar a ser presidente, dará Internet gratuito y libre en las carreteras, plazas públicas, hospitales y escuelas.



“¿Con qué dinero darle gratis a la población servicios?,

probablemente a la población que lo recibe no le cueste, pero para dárselos sí le cuesta al gobierno y para ofrecerlo tiene que agarrar del presupuesto”, explica.



México Conectado, programa de la Secretaría de Comunicaciones y T ransportes que busca dar conectividad gratuita en más de 100 mil sitios públicos para 2018, invierte mil millones de pesos anuales tan sólo en llevar Internet a las escuelas, indicó el subsecretario.



“Conectar carreteras o plazas públicas con Internet gratis sería algo sumamente complicado”.



Olvera propone migrar a un esquema sustentable donde se mantenga el acceso gratuito a Internet pero que la mayor carga del costo no sea del presupuesto sino que provenga del mismo mecanismo de Internet gratuito.



“Que, por ejemplo, en alguna parte del servicio gratuito haya una parte que se pueda cobrar o exista un esquema de publicidad que puedas permitir y que ese dinero te sirva para seguir dando el servicio”.



La preocupación de la actual administración es mantener los 100 mil sitios operando, pues hay que pagar una factura mensual y actualizar, renovar equipos y contratos y cada vez cuesta un poco más, se antoja muy difícil a esa dimensión, asegura el funcionario federal.



“Mi propuesta es que de lo que exista se siga avanzando poco a poco y buscando nuevos modelos y dejar un esbozo de un esquema autosustentable”, indica Olvera.



Por otra parte, asegura que la universalidad, es decir, que toda la población tenga acceso a servicios de telecomunicaciones es complicado.



“Nunca ha habido un solo País que declare la universalidad, Suecia por ejemplo tiene niveles de penetración de Internet de 98% y no ha declarado la universalidad”, ejemplifica el subsecretario.



Piso complicado de superar



El piso sobre el cual van a construir para el siguiente sexenio, en materia de telecomunicaciones, deja muy alto el escalón y tendrán que hacer un gran esfuerzo para superarlo, indica Olvera.



“¿Qué vamos a entregar al final del sexenio?, un sector de telecomunicaciones completamente renovado, reconstruido, con nuevas condiciones de competencia, con mejores niveles de servicio, mejores precios a los usuarios y con una base muy importante y un piso bien complicado de superar para el siguiente sexenio”.



La siguiente administración deberá dar continuidad a los proyectos para que el piso “siga creciendo”.



Los retos que enfrenta la SCT en telecomunicaciones para este año radican en contar con la oferta de postes de la mano con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), derechos de vías carreteros, para que se usen los derechos de vía de las carreteras y se permita poner ductos y fibra óptica y que las redes se complementen, dijo Olvera.



Además, pretenden dejar un fondo para el respaldo satelital mediante la venta o comercialización de capacidad en los mismos.



“En eso estamos trabajando para que podamos tener ahorros y en el caso de una contingencia, que nadie desea, podríamos tener dinero para comprar capacidad en el mercado o inclusive construir el satélite de reemplazo o pensar en las futuras generaciones de satélites”.



TV de paga barata



Las empresas de televisión de paga por cable podrán reducir los precios al usuario final si sus costos se ven disminuidos derivado de un menor pago en obra civil como el acceso a postes.



En el presente, los principales usuarios de los postes son las compañías de televisión por cable, pero también las empresas de telefonía fija y móvil usan transporte y necesitan los postes, entonces AT&T y Telefónica, por ejemplo, tienen el beneficio de subirse a esta infraestructura, señala Olvera.



Con el acceso a postes, la inversión en obra civil de las empresas de televisión de paga se reduce, con lo que los precios al usuario final pueden disminuir. Esto ayuda para que sigan compitiendo a la baja de los precios; eso en teoría para los usuarios se debe reflejar en un beneficio”, explica el funcionario.



Este año, las empresas de telecomunicaciones podrán tener acceso a más de 11 millones de postes del Sistema Eléctrico Nacional, con un ahorro en el precio de los mismos.



Con la regulación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) todavía vigente, se pagan alrededor de 93 pesos anuales por poste.



“La Ley de Derechos contempla un costo de 73 pesos y centavos por acceso al uso de postes del Sistema Eléctrico Nacional, como un derecho que tienen que pagar los concesionarios y aparte la CFE cobra conceptos adicionales como supervisión o conteo

de alrededor de alrededor de 20 pesos por cada poste, este cobro de 73 más 20 da un costo de 93 pesos anuales por poste”.



La nueva regulación que trabaja la SCT con la CFE y, especialmente, con la CRE, establece un cobro máximo de aproximadamente 76 pesos.



“De entrada, la reducción es de 93 pesos a 76 pesos reales y no hay otro cobro por acceso a poste, no habría cobros por separado como hoy se viene haciendo”, comenta Olvera.



Después de que se apruebe esta regulación tendrá que eliminarse de la Ley de Derechos o “puede aplicarse mediante algún decreto del Ejecutivo la compensación de los pagos para que, en tanto llega el nuevo paquete fiscal, que sólo se paguen 76 pesos y no 73 pesos más 20 pesos”.



Según el funcionario, lo más importante es que en la metodología que se estableció el cobro es por el peso de la infraestructura.



“La metodología se va a revisar cada tres años para determinar el precio del costo, lo que haces es que tomas precios vigentes y la CRE lo que hace es que, en todos sus conceptos para el servicio de energía eléctrica, busca que la CFE sea eficiente”, menciona Olvera.



El servicio eléctrico nacional llega a 98% de la población por lo que se tiene la oportunidad histórica de que a través de la Red Eléctrica Nacional las redes lleguen a ese 98% o lo más cercano posible, porque se está abriendo a todos los competidores, subraya el funcionario.



Telmex puede acceder a postes de la CFE



La CRE no tiene competencia para decirle que no a nadie, no hay una razón para discriminar a Telmex ni a nadie; sin embargo, se prevé que cuando llegue a existir una cuestión de competencia, la comisión consulte el tema con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), detalla el subsecretario.



Telmex cobra alrededor de 130 pesos por poste, destaca el funcionario, cifra superior a los 76 pesos que podrá costar cada poste de la CFE.



“Si el preponderante llegara a adquirir un acceso, no todos los accesos porque no se puede, estaría obligado a compartirlo con su competencia porque toda infraestructura que adquiera, inclusive nueva y aunque no sea propia sino arrendada o adquirida con terceros, entraría automáticamente a la regulación como empresas preponderante”.



Por otra parte, dijo que cada poste podrá tener varias redes, pues los operadores podrán “jugar” con dos variables, pero que es hasta de mil kilogramos y espacio que son

40 centímetros.



De momento, la dependencia espera que Cofemer entregue el dictamen total no final.



Si se emite, este mes puede salir en febrero hacia la CRE para que la suban al pleno, los comisionados lo voten y salga en el Diario Oficial de la Federación, abunda Olvera.



Sobre el acceso a inmuebles del gobierno federal y estatales, comenta que la oferta inicial fue de 12 mil 500 inmuebles.



Red Compartida apuesta por calidad móvil



La Red Compartida viene a poner un piso de calidad a los servicios, asegura Olvera.



“Hoy, la calidad que está en el mercado la dan los proveedores en función de lo que los clientes van pidiendo y las ofertas que van aceptando pero no hay un mínimo, la Red Compartida trae un mínimo de calidad”.



Sobre el arranque de la red en zonas urbanas y no en áreas rurales y alejadas a donde debe llevar servicios de telecomunicaciones, el funcionario argumenta que, al igual que otros operadores, inicia con mercados rentables.



“Necesitas tener ingresos donde es rentable para expandirte a las zonas que no son rentables”.



Por otra parte, dice que el elemento diferenciador de la Red Compartida, y por lo cual es atractiva, es la calidad pues contará con tecnología 4G uniforme.



Además, debe ofrecer un precio accesible, competitivo en comparación con las otras ofertas mayoristas como Telefónica o Telcel, para que los operadores móviles virtuales, fijos y hasta móviles puedan comprarle a la Red Compartida.