Sedena autoriza 326 armas en seis años

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Desde 2006, la Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena ) ha autorizado 326 licencias particulares de portación de arma de fuego, de las cuales 175 (53.6%) fueron a parar a manos de habitantes de la Ciudad de México, de acuerdo con una respuesta a una solicitud de información.Después de la Ciudad de México, el Estado de México es donde más licencias de portación se han aceptado, con 52, seguido de Nuevo León, con 26, y Jalisco, con 13.Ninguna otra entidad supera las 10 autorizaciones en siete años: En Puebla han sido ocho; en Guerrero e Hidalgo, seis; en Guanajuato, Morelos y Veracruz, cinco; Michoacán y Yucatán, tres; en Baja California Sur, Coahuila, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas, dos, y en Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, una.En el resto de los estados no se ha autorizado ninguna licencia de portación de arma desde 2010. El año en el que más licencias se han autorizado a particulares es 2011, con 64.Casualmente es el año con la mayor cantidad de averiguaciones por homicidio doloso (22 mil 852); la mayoría, con arma de fuego (13 mil 27) , según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional. En 2016 se habían autorizado 47 licencias hasta mediados de noviembre.De acuerdo con los registros de la Sedena , más de 3 millones 100 mil mexicanos poseen armas de fuego. Sin embargo, la gran mayoría no tiene permitido portarlas, es decir, disponer de ellas en lugares públicos en condiciones de uso inmediato. Hay apenas poco más de 3 mil 100 licencias individuales de portación de arma en el país. Sin embargo, obtener una licencia no es fácil.En el mismo periodo, de 2010 a noviembre de 2016, se rechazaron 737 solicitudes, según registros de la Defensa Nacional.Más de mil armas, a la venta. Hasta el 29 de noviembre de 2016, la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones de la Sedena , tenía en existencia para venta, mil 208 armas con precios que van desde los 3 mil 830 pesos un rifle semiautomático marca Mendoza de calibre 0.22 L.R modelo Puma (con 43 en existencia), hasta mil 812 dólares un escopeta sobrepuesta marca Fabarm calibre 20 G.A (12 en existencia).