Cometimos errores en la visita de Trump: Videgaray

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, reconoció que durante la visita de Donald Trump a México, cuando era candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, hubo diversos errores y afirmó que invitar al magnate fue una decisión correcta, pero “cometimos errores, fue muy precipitada'”.En entrevista con Carlos Loret de Mola para “Despierta”, el canciller dijo que sí volvería a invitar a Donald Trump a México, “pero de manera diferente. Cometimos errores muy importantes, pero en el fondo debíamos acercarnos”.Declaró que el objetivo del encuentro, que se realizó en Los Pinos, fue presentarle al magnate una visión real de México, y justificó el encuentro, ocurrido en agosto del año pasado, al asegurar que esa visita generó un acercamiento que hoy favorece y establece las bases para una mejor relación entre las administraciones del presidente Enrique Peña Nieto y la futura administración de Donald Trump.“El gobierno mexicano históricamente ha tenido comunicación con los candidatos republicanos y democráticos y en este caso México no la tenía. Se buscó el acercamiento. Me tocó realizar un papel relevante y eso es público, y notorio, y por lo tanto derivó en establecer esa comunicación, que sin duda hoy son un activo para la redefinición de los términos de convivencia con Estados Unidos”, dijo.El titular de la SRE comentó que luego de la polémica generada por la visita del magnate presentó su renuncia al presidente Peña Nieto, por “congruencia” y calificó la decisión de “difícil”.Al referirse al muro fronterizo que Trump busca erigir en la frontera con México, el canciller insistió en que nuestro país no va a pagar por su construcción; “no hay manera en que eso ocurra”, aseveró.Dijo que tampoco se reembolsará el costo del muro, como ha afirmado el presidente electo de Estados Unidos, y confió en que México podrá negociar con él cuando llegue a la Casa Blanca, porque eso es lo que el empresario “ha hecho toda su vida”.Negó que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) esté muerto e indicó que el gobierno mexicano debe estar abierto a renegociar algunos elementos del acuerdo a favor de nuestro país. En este sentido, declaró que es urgente que México diversifique sus acuerdos comerciales con otras partes del mundo.El nuevo canciller manifestó que uno de sus objetivos en esa dependencia será seguir impulsado para convertir al país “en un atractivo para todo el mundo y coadyuvar a que México sea una potencia”.Visas temporales para jornaleros. En el segundo día de actividades de la 28 Reunión de Embajadores y Consulares (REC) 2017, John Suthers, alcalde de Colorado Spring, Colorado, aseguró al participar en el panel “Voces Republicanas”, que un tema que se puede impulsar entre México y EU es la emisión de visas temporales de trabajo, debido a que en el campo es de vital importancia la mano de obra migrante.“Nosotros no podemos sobrevivir sin estos permisos, pero los ciudadanos estadounidenses merecen saber quién está en Estados Unidos, como los ciudadanos de México merecen saber quién está en su país”, dijo.El empresario salvadoreño Carlos Calleja aseguró que lo que se necesita en la región del Triángulo de Norte de Centroamérica es crear programas con enfoques a mediano plazo y con una visión de región. “Los tipos de proyectos que se deben de impulsar en la región son sostenidos, puesto que los tradicionales, de ayuda, casi siempre fracasan”, dijo al participar en el foro “Sinergias para la prosperidad: potenciando la presencia de México en Centroamérica”.Hoy miércoles finaliza la REC 2017, en una ceremonia encabezada por el presidente Peña Nieto en Palacio Nacional.