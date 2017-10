Pide Peña Nieto eficientar recursos para reconstrucción

(SUN)

Tras la emergencia detonada por los terremotos de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a su gabinete y a los gobiernos de las entidades afectadas "a actuar con gran eficiencia con la optimización de los recursos".



Señaló: "La verdad es que para el gobierno federal sí representa una gran responsabilidad y un gran reto el cómo podremos fondear toda la labor de reconstrucción”.



"Es algo francamente que no estaba previsto en la discusión del presupuesto que se debe de hacer, se tendrá que contemplar el que se asignen recursos a ciertas asignaturas que permitan abonar a la reconstrucción con todos estos fuentes de mecanismos que hemos ya señalados", dijo.



Peña Nieto declaró que hasta el momento se han repartido 10 mil tarjetas de las 60 mil contempladas para reconstrucción total de vivienda y apuntó que se estima que serán 20 mil millones de pesos para reparar o reconstruir infraestructura educativa.



Tras visitar la iglesia de San Felipe, construcción que data del siglo XV, el presidente aseveró que el apoyo del sector privado en el proceso de reconstrucción será importante pero asentó que el recurso más importante en dimensión será el que provenga del propio gobierno.



Recordó que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) no fue creado para destinar recursos a la reconstrucción de viviendas sino para reparar o reponer infraestructura pública de servicio como carretera, escuelas y hospitales.



No obstante, el presidente subrayó que a tres semanas del terremoto del 19 de septiembre se ha encontrado una forma transparente de transferir apoyos a las familias que perdieron o sufrieron afectaciones en sus hogares.



"Yo creo que el monedero electrónico es una manera muy puntual, muy transparente y muy abierta de que no haya recurso efectivo en las calles, que el recurso no sea en efectivo, además (evitar que) ese recurso se aplique en algo distinto a la construcción de vivienda.



"Creemos que la tarjeta, este monedero electrónico, permite tener un mejor manejo, una mejor administración y sobretodo la transparencia de que quien sea receptor de la tarjeta tienen el compromiso de destinar ese recurso a la reconstrucción de su vivienda", señaló.