Inicia demolición de inmuebles dañados por sismo del 19-S

Era mi ruta diaria hasta antes del #19SMX y este es el panorama hoy en Alvaro Obregon y Yucatan ... pic.twitter.com/jmndmKdf26 — RodyMarr (@rodynowsky) 10 de octubre de 2017

Los trabajos de demolición en inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre iniciaron este martes en Génova 33, San Antonio Abad 122 y Concepción Beistegui mil 503.El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que, hasta el momento, son 13 los inmuebles ya confirmados para ser demolidos, ubicados en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán.Precisó que en los primeros tres casos, de inicio estarán topógrafos y equipo de ingeniería para determinar el método bajo el cual se realizará la demolición.La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, explicó que para determinar si un inmueble debe ser derrumbado, tiene que contar con un dictamen por parte del Instituto de Seguridad de las Construcciones en el que se establezca que el edificio está "en riesgo de colapso inminente".El consejero jurídico, Manuel Granados, detalló que una vez se cuenta con el dictamen se procede a integrar el expediente de cada inmueble y se notifica a los dueños sobre la determinación de demolición; en este caso se les otorga un plazo de dos días para manifestar el interés jurídico sobre el inmueble.Afirmó que en todos los casos su cuenta con fe notarial donde se confirma que concluyó procedimiento de búsqueda y rescate y que el inmueble no está habitado, dictamen de daño estructural así como acreditación de propiedad.Manuel Granados precisó que en el caso donde no se cuente con seguro o los dueños no asuman los costos de la demolición, será la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) la que se encargue de los trabajos.Los inmuebles que serán derrumbados son:1. Génova 33, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc2. Versalles 37, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc3. Tokio 517, colonia Portales norte, delegación Benito Juárez4. Patricio Sanz 37, colonia del Valle, delegación Benito Juárez5. Canal de Miramontes 3010, colonia Girasoles, delegación Coyoacán6. Paseos del río 10, colonia Paseos de Taxqueña, delegación Coyoacán7. Escocia 29, torre 2, colonia Parque San Andrés, delegación Coyoacán8. Escocia 33, colonia Parque San Andrés, delegación Coyoacán9. Hamburgo 112, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc10. Calzada de la Viga 1756, colonia Héroes de Churubusco, sección primera, delegación Iztapalapa11. Concepción Béistegui 1503, colonia Narvarte, delegación Benito Juárez12. Sonora 149, colonia Roma norte, delegación Cuauhtémoc13. San Antonio Abad 122, colonia Tránsito, delegación Cuauhtémoc