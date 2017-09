Suspendidas clases en Chiapas y Oaxaca, confirma SEP

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas(SUN)

Este lunes, se mantiene la suspensión de clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, así como en guarderías, en los estados de Chiapas y Oaxaca, informó el secretario de educación, Aurelio Nuño Mayer.



En conferencia de prensa, después de una visita por el estado, Nuño Mayer anunció la instalación de alarmas sísmicas en todas las escuelas de Chiapas y agregó que en el resto de las nueve entidades donde se registró el terremoto, sí habrá clases, excepto en algunos plantes donde hay problemas.



En Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Estado de México y Tabasco, hay 78, 20, 18, 52, 4 y 6 escuelas con daños de consideración donde este lunes no habrá clases, explicó el funcionario.



"No se va apresurar el regreso a clases, hasta que estemos seguros de que no se corren riesgos. Así se hará", detalló el funcionario federal que estuvo acompañado por el gobernador Manuel Velasco Coello, durante un recorrido por planteles educativos de esta entidad.



Nuño Mayer agregó que en el estado de Chiapas hay 47 escuelas con daños mayores y mil con afectaciones menores, mientras que en el estado de Oaxaca, son 42 con problemas graves y 320 con problemas menores en su estructura.



El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), ha dispuesto un fondo de recursos de la Secretaría de Seguridad Pública, para empezar con la reconstrucción de las escuelas "que más lo necesitan", dijo.



El director del Inifed, Héctor Gutiérrez de la Garza, ha recorrido municipios de los estados de Oaxaca y Chiapas, para conocer el número de escuelas que han resultado afectas y que requieren ser atendidas para su reconstrucción de manera inmediata.



Sólo en el estado de Chiapas hay mil escuelas con algún tipo de daños, como caídas de bardas, vidrios rotos y otras afectaciones, pero 47 más con "daños serios o graves, que tendrán que ser atendidas y reconstruidas totalmente", especificó.



Lo que viene ahora es poner en marcha un proceso de atención y reconstrucción de los planteles y reubicar a los niños y jóvenes en lugares seguros, para que puedan recibir clases, mientras se levantan los planteles dañados.



Y anunció que en todos los plantes educativos de Chiapas, se va activar el sistema de alerta sísmica, que es un proyecto que "va avanzado", pero también se tiene previsto que se ponga en marcha en Oaxaca y Guerrero, que son otras entidades con actividad sísmica.



"Lo que vamos a buscar es que todas las escuelas cuenten con alarma sísmica e iniciaremos de inmediato su colación en el caso de Chiapas", anunció Nuño Mayer.



El gobernador Manuel Velasco Coello dio a conocer, que hasta ahora unas 350 mil 20 familias, es decir, un millón 479 mil 575 personas, han resultado afectadas por el terremoto del pasado jueves.



Informó que desde el jueves por la noche, han ocurrido más de 900 réplicas, una de estas de 6.1 grados y en cuanto a daños hay 40 mil 633 viviendas afectadas, 29 edificios públicos, 52 iglesias y 101 comercios.



Además, permanecen en albergues un total de 70 mil 276 damnificados.