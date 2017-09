MTY: Novia descubre droga y arma a su pareja de 16 años y éste la mata

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

Molesto porque le encontró drogas y un arma en una bolsa cangurera, un menor de 16 años de edad de nombre Sergio Erick "N", presuntamente privó de la vida con un balazo en la cabeza a su novia Allison "N", de 14 años de edad, en una brecha de la colonia campestre Monte Kristal, en el municipio de Benito Juárez, al Oriente de Monterrey.



Junto con Sergio Erick "N" fueron detenidos por la policía, Jordan Emanuel "N" de 17 y Froylan "N" de 13 años de edad, que supuestamente fueron amenazados de muerte por el primero, para que le dispararan a la adolescente, pero como se negaron, él mismo tuvo que hacerlo.



Cuando Sergio Erick apuntaba con el arma a uno de sus acompañantes para matarlo a fin de evitar que lo delatara, desistió para intentar huir porque elementos policiacos que realizaban un rondín de vigilancia llegaron al lugar tras escuchar la detonación.



Según informaron fuentes policiacas, el asesinato de Allison "N" ocurrió en Monte Palatino, Cruz con Brecha 49, en la colonia campestre Monte Kristal, casi en la falda Norte del Cerro de la Silla, municipio de Juárez, hasta donde fue llevada contra su voluntad a bordo de un automóvil, al igual que los amigos del presunto homicida, con quienes había estado bebiendo cerveza durante unas cinco horas, en una casa de la colonia Sierra Morena, de Ciudad Guadalupe.



Según las primeras investigaciones y de acuerdo a declaraciones de los mismos detenidos, en un momento que Sergio Erick "N" permanecía con Allison "N" en el interior de un automóvil tipo Versa, la joven descubrió que dentro de una bolsa cangurera tenía droga y una pistola, lo que molestó a Sergio, quien jalándola de los cabellos, la metió a la casa y la llevó hasta un cuarto de la segunda planta, donde la empezó a golpear.



Ya que salió del cuarto presuntamente pidió a sus amigos que mataran a la joven, o de lo contrario "les daría cuello" a todos, y como se negaron, los obligó a subir al automóvil que traía, incluyendo a su novia, y se dirigió hacia una zona semi poblada, donde sólo hay quintas campestres, en las faldas del Cerro de la Silla.



Tras ordenar a todos que bajaran del vehículo, Sergio Erick, quien presuntamente había estado bajo los efectos de alguna droga, intentó matar a su novia con el arma, pese a que ella le decía "no me mates, te quiero mucho". Forcejaron y ella logró zafarse para correr entre el monte, pero la alcanzó y regresó con la adolescente a donde estaban los demás.



Entonces presuntamente le dio el arma a Froylan (trece años) y ordenó que la matara. El adolescente intentó disparar, pero el arma no funcionó, y luego disparó hacia el cielo, señalando que no la mataría.



Sergio Erick le quitó la pistola, la volvió a cargar, y al tiempo que sostenía a su novia del brazo le dio un disparo en la cabeza que le causó una muerte inmediata. El presunto homicida explicó que tenían seis meses de relación sentimental.



Luego pidió a Froylan que le ayudara a ocultar el cadáver con tierra y le echaron un poco, insuficiente para lograr su propósito.



Fue entonces que amagó a Jordán Emanuel "N", diciéndole "tú vas a abrir el hoc$#", vas a ver"; pero vio acercarse una patrulla policiaca del municipio de Juárez, cuyos ocupantes habían escuchado las detonaciones.



Apresurado, pidió a sus acompañantes, que subieran al automóvil para escapar; pero al echarse de reversa, chocó. Bajaron del vehículo y al pretender correr para esconderse, fueron detenidos por los preventivos, quienes localizaron, el cadáver de la menor con el impacto de bala.