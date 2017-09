Urge ayuda en Oaxaca a afectados por el sismo

OAXACA (SUN)

El recuento del daño que ocasionó el sismo de 8.2 grados continúa. La cifra de muertos aumentó a 90 (71 en Oaxaca, 15 en Chiapas y 4 en Tabasco) y los municipios afectados incrementan. En comunidades alejadas claman por ayuda, porque aseguran que no han recibido respaldo de las autoridades.



El Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, señaló que se mantiene la búsqueda de localidades que pudieron haber resultado afectadas por el sismo del 7 de septiembre.



Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, es el municipio más afectado, oficialmente hay 71 muertos en esa entidad.



Sin embargo, la cifra podría incrementarse pues aún hay personas sin identificar y otras permanecen atrapadas entre los escombros, principalmente en los municipios aledaños como Unión Hidalgo, Asunción, Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, San Francisco del Mar y San Mateo del Mar, entre otros, los cuales hasta ayer no recibían ayuda, ni tenían una cifra oficial de heridos.



El funcionario federal explicó que cuando ocurren ese tipo de eventualidades, se identifican primero las zonas urbanas más afectadas y a partir de ahí inicia la población a informar sobre comunidades alejadas que también resultaron dañadas.



“Se identifica primero qué está pasando en cualquier zona urbana de cualquier pueblito o comunidad, llegas y ahí está la mayor parte de la gente, te llaman y vas al mercado y lo ves tirado y luego vas al Palacio Municipal a las casas y las ves totalmente colapsada.



“Lo que sigue es llegar a las comunidades incomunicadas, en donde no hay telefonía, sin corriente eléctrica o donde el camino quedó colapsado por terracería”, dijo en entrevista.



En el caso de Oaxaca, expuso, es una entidad que tiene un alto número de municipios muy pequeños en donde hay poca gente. “Lo que estamos haciendo con el Ejército, la Marina y la Policía Federal es caminar y buscar alternativas que nos permitan llegar a los lugares donde la gente está alejada”, indicó.



Puso de ejemplo que apenas ayer la autoridad se enteró que el poblado de Unión Hidalgo, Oaxaca, también resultó dañado luego de que una persona logró llegar al poblado grande más próximo y pudo avisar.



“Poco a poco vamos a ir descubriendo estas poblaciones lejanas; no es que las autoridades no hayan llegado, es que cuando entras a las más dañadas te concentras fuertemente, porque son miles los afectados”, dijo Puente.



La Segob informó que mantiene desplegada una misión de enlace con las entidades federativas para continuar con los trabajos de coordinación y atención a los damnificados. Personal de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y la Policía Federal continúan realizando acciones de búsqueda y rescate.



La Comisión Federal de Electricidad informó que de un millón 856 mil 740 clientes afectados, se ha restablecido el servicio a un millón 835 mil 844 clientes; con 98.9% de avance.



El secretario de Salud, José Narro, anunció que ingenieros del Instituto Mexicano del Petróleo trabajan en la reconstrucción del Hospital General de Juchitán, Oaxaca.



El Comité Nacional de Emergencias cerró sesión ayer. “Todas las dependencias de la administración federal mantienen los trabajos de monitoreo y coordinación permanente”, difundió la Secretaría de Gobernación.