Reprochan tardanza en recibir apoyos

JUCHITÁN, Oaxaca()

A 24 horas de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a este Municipio, el más afectado por el sismo del pasado jueves, los apoyos no llegan a los damnificados.



Peor aún, el censo prometido por el primer mandatario reporta un atraso ante la descoordinación de autoridades de los tres niveles de Gobierno, que levantan la mano ante sus jefes para hacerse cargo de las solicitudes, pero después la tarea queda inconclusa.



Grupo Reforma constató en un recorrido que en Juchitán las familias afectadas ni siquiera han sido informadas sobre cómo y dónde deben solicitar el apoyo prometido.



"Es un desmad... porque las patrullas y los militares van y vienen, llevan y traen agua para quien sabe dónde, uno los ve y piensa que están trabajando para apoyar a los vecinos, pero luego uno se da cuenta que es puro show, llevan el agua a sus mandos, a sus jefes, les llevan alimentos y fruta, y eso no se vale, no están apoyando a quien lo necesita", dijo Esteban Martínez Manuell.



"Las autoridades no están respondiendo, ya que manden agua o algo, la gente tiene sed, vino Peña, pero como si no llegara... necesitamos los apoyos ya, mucha publicidad de que llegan y nada", añadió este vecino de la Octava Sección de Juchitán.



María Magdalena Hernández, de 48 años, vive en la calle con el pie fracturado. No cuenta con atención médica, alimentos ni agua.



"¿Dígame, a quién le digo, quién le pedimos la ayuda?, todos se echan la bolita, todos dicen que traen ayuda, pero nada, es una cosa lamentable, están diciendo a los medios y a todo mundo que viene la ayuda, pero no es cierto, no he recibido nada y no tengo casa", lamentó esta señora.



Arriban aviones



Ayer seis aviones de la Fuerza Aérea Mexicana arribaron a la Base Aérea Militar de Ixtepec, en Oaxaca, con más de 50 toneladas de víveres y agua.



Se trata de aviones Spartan C-227, Hércules C-130 y Casa C-295 que partieron de forma escalonada desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante la madrugada.



Uno de ellos transportó a 25 ingenieros militares, 10 perros entrenados para la búsqueda entre escombros, 16 toneladas de despensa y 15 toneladas de agua.



Otro con casi seis toneladas de agua y víveres y otro más con más de 15 toneladas de alimentos y agua embotellada.



La Marina implementó un puente aéreo para transportan 24 toneladas de despensas.